Veel minder nicotine in Amerikaanse sigaret helpt bovenal e-sigaret

Hij is nog geen drie maanden de baas van de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, maar nu al heeft Scott Gottlieb zichzelf een duidelijk en zeer ambitieus doel gesteld: de nicotine in sigaretten terugbrengen naar een „niet-verslavende hoeveelheid”. Direct na de aankondiging op vrijdag doken de aandelenkoersen van grote tabaksfabrikanten omlaag. Vier vragen over het plan van de Food and Drug Administration (FDA).

1. Waarom verbiedt de FDA sigaretten niet gewoon helemaal?

De FDA kan sigaretten niet verbieden en ook de hoeveelheid nicotine in sigaretten niet terugbrengen naar nul, schrijft persbureau Reuters. Daarom onderzoekt de FDA regulering van de hoeveelheid nicotine met het oog op „het potentieel van de FDA om sigaretten minimaal of niet-verslavend te maken”. Het plan komt voort uit de wens „kinderen beter te beschermen” en ziekte en overlijden als gevolg van roken „significant te verminderen”, stelt de FDA. Het agentschap heeft schrikbarende cijfers op een rijtje gezet: roken is de grootste veroorzaker van „vermijdbare ziekte en dood” in de Verenigde Staten, jaarlijks overlijden meer dan 480.000 Amerikanen aan de gevolgen ervan. Kosten: bijna 300 miljard dollar (255 miljard euro) per jaar.

2. Is er veel tegenstand?

Ze zeggen het niet letterlijk, maar uit hun reacties blijkt dat de grote tabaksfabrikanten zich stevig met de nieuwe regelgeving zullen bemoeien. Altria, maker van Marlboro, schrijft in een verklaring „volledig betrokken” te zullen zijn bij de totstandkoming van nieuwe regels. „Het is belangrijk te begrijpen”, aldus Altria, „dat elke voorgestelde regel, zoals een nicotinestandaard, gebaseerd moet zijn op wetenschap en bewijs”. British American Tobacco „kijkt uit naar participatie in een grondig proces”, zei een woordvoerder tegen zakenkrant Financial Times.

Uit wetenschappelijke hoek klonk afgelopen weekeinde ook al een kritische noot. Het idee van het terugbrengen van het verslavende element in sigaretten, nicotine, líjkt misschien aantrekkelijk, zegt hoogleraar gezondheidspsychologie Robert West van het University College London tegen The Guardian. Maar hij ziet ook een „serieus risico” dat rokers meer gaan roken om aan de nicotine te komen die ze nodig hebben.

3. Wat betekent dit voor elektronische sigaretten?

De kruistocht van de FDA tegen gewone sigaretten lijkt gunstig voor de makers van e-sigaretten. Rokers die straks nog steeds nicotine „nodig hebben of willen”, kunnen dat halen uit „alternatieve en minder schadelijke bronnen”, schrijft de FDA in zijn verklaring. In een interview met The New York Times noemt FDA-baas Gottlieb de e-sigaret expliciet als „alternatief met een lager risico” voor rokers die willen stoppen.

Ander voordeel voor de e-sigarettenmakers: ze krijgen een paar jaar langer de tijd voor ze hun producten moeten voorleggen ter beoordeling door de FDA.

4. Zal Europa volgen?

Daarover is nog niets bekend. Maar analisten verwachten, zo hebben ze gezegd tegen Reuters, dat Europese toezichthouders vergelijkbare acties tegen nicotineproducten bestuderen.