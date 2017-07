Trump komt in aanvaring met China na Noord-Koreaanse raketproef

Terwijl Amerikaanse B-1-bommenwerpers zondag dreigend door het onbewolkte luchtruim van Noord-Korea scheerden, heeft de Amerikaanse president Donald Trump met twee chagrijnige tweets een einde gemaakt aan de politieke romance met de Chinese president Xi Jinping.

48 uur na een tweede, geslaagde Noord-Koreaanse proef met een intercontinentale ballistische raket twitterde Trump: „Ik ben zeer teleurgesteld in China. Onze dwaze leiders hebben in het verleden toegestaan dat zij honderden miljarden dollars verdienden, en toch doen zij niets voor ons als het om Noord-Korea gaat, behalve praatjes maken.’’ Om er in een tweede tweet aan toe te voegen: „Wij zullen dat niet langer laten doorgaan. China kan dit probleem makkelijk oplossen’’.

VS is te treffen

Na twee intercontinentale rakettenproeven, op 4 en 28 juli, is volgens Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Japanse experts vast komen te staan dat Noord-Korea in staat is de Amerikaanse Westkust, en mogelijk zelfs Denver en Chicago te treffen met kleine kernwapens.

De Hwasong-14 (Hwasong betekent Mars) bereikte vrijdag een hoogte van 3.680 kilometer en overbrugde een afstand van 992 kilometer. Aanzienlijk minder steil omhoog gericht is de Hwasong-14 in staat 10.420 kilometer af te leggen. Dat is de unanieme mening van de militaire experts en ook van de onafhankelijke Union of Concerned Scientists.

Noord-Korea is ondanks de internationale sancties hard op weg een nucleaire macht te worden, die in staat is de Amerikaanse Westkust te raken. Begin dit jaar twitterde Trump nog dat hij dat niet zou laten gebeuren. Dat is inmiddels wel gebeurd. Sterker nog, volgens de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, Defense Intelligence Agency, beschikt Noord-Korea in de loop van 2018 over volwaardige intercontinentale ballistische raketten die in staat zijn kernkoppen te vervoeren. Over dat vermogen een atoomkop te transporteren lopen de meningen van de militaire experts overigens uiteen.

Kim zei zaterdag dat hij „deze nieuwe bezittingen nooit zal opgeven’’. De „dierbare leider’’ voegde er via de staatsmedia aan toe dat de wereld moet accepteren dat Noord-Korea een kernmacht is en dat de sancties moeten worden opgeheven. Uit de commentaren in het officiële orgaan van de Koreaanse Arbeiderspartij, de Ronsong Sinmun, blijkt dat de leiders in Pyongyang weten dat de grootmachten diep verdeeld zijn en er dus geen reden is om het raketten-programma te staken. Opvallend is wel dat hij sinds vorig jaar geen kernproeven meer heeft genomen, vermoedelijk onder druk van China dat in dit najaar waarin het 19-de Partijcongres wordt gehouden geen internationale crisis kan gebruiken.

Aanvaring met Rusland en China

Trump is daarentegen zijn geduld verloren en heeft van de stopzetting van het Noord-Koreaanse nucleaire en raketten-programma zijn buitenlandspolitieke prioriteit gemaakt. Deze koers brengt hem in aanvaring met China en Rusland, die het regime steunen en beschermen tegen nieuwe VN-sancties.

Tot na de dood van de Amerikaanse student Otto Warmbier hoopte Trump dat China in actie zou komen en de druk op Pyongyang zou opvoeren. Bijvoorbeeld door het afsluiten van de olietoevoer, het stopzetten van de dagelijkse vliegverbindingen en zeer strikte naleving van de VN-sancties.

Tijdens hun tweedaagse ontmoeting in Mar-a-Largo kreeg Trump een tien minuten durend college van Xi over de geschiedenis van China en Noord-Korea en hoe beperkt de Chinese invloed op het regime was en is. Trump reageerde toen vol begrip: „Het is niet makkelijk.’’

Daar is hij nu op teruggekomen en zijn tweets zetten de Amerikaans-Chinese relaties onder nieuwe druk. China zegt de VN-sancties naar de letter uit te voeren en veroordeelt de Amerikaanse unilaterale sancties te volgen. „Wij zijn bovendien geen Amerikaanse loopjongens’’, aldus de partijkrant Global Times.

De nieuwe VS-sancties, waar Trump een dezer dagen zijn handtekening onder zet, zullen ook de Chinese bedrijven raken die zowel met de VS als met Noord-Korea zaken doen.

Xi reageerde zondag niet op de tweets van Trump. Hij was bij één van de grootste parades ooit gehouden van het binnenkort 90-jarige Chinese Volksbevrijdingsleger. Bovendien communiceert Xi zelden via de sociale media, zeker niet met een president die, zoals de Global Times vilein constateerde, zijn eigen huis niet op orde krijgt.