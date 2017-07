Soldaat Israël ook in hoger beroep veroordeeld

De achttien maanden celstraf die de Israëlische soldaat Elor Azaria kreeg voor het vermoorden van een gewonde Palestijnse aanvaller is in hoger beroep gehandhaafd. Dat meldt persbureau Reuters zondag. De zaak van Azaria leidt al twee jaar tot extreem veel ophef en discussie in Israël.

Azaria diende in 2015 als medisch assistent bij het Israëlische leger in Hebron, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Daar werden twee Israëlische militairen door twee Palestijnse strijders aangevallen met messen. Een van de Palestijnen werd ter plekke doodgeschoten, de andere raakte gewond. Toen laatstgenoemde strijder gewond op de grond lag, niet in staat te bewegen, schoot de toen 19-jarige Azaria de man door het hoofd.

Het incident werd gefilmd door een Palestijnse activist.

Een militair tribunaal bevond Azaria schuldig aan doodslag. De jonge militair zei dat hij geloofde dat de op de grond liggende strijder nog steeds een bedreiging vormde. Maar daar ging het gerechtshof niet in mee.

De rechter gaf hem wel een relatief lage straf, omdat Azaria nog geen eerdere strijdervaring had en omdat hij verder geen strafblad heeft.

Deze straf bleef in het hoger beroep dus staan, ondanks alle ophef rond de zaak. Circa de helft van de in Israël woonachtige Joden vindt dat iedere Palestijnse aanvaller ter plekke mag worden gedood, zo bleek uit een opiniepeiling.

Premier Benjamin Netanyahu keurde de schietpartij aanvankelijk af, maar veranderde later van mening. Sindsdien steunt hij Azaria juist.

‘Een verboden en immorele actie’

In Azaria’s hoger beroep voor het militaire tribunaal verwierp een panel van rechters, waarin ook enkele generaals uit het leger zitting hadden, zijn bezwaren tegen zijn straf. Majoor-Generaal Doron Feiles stelde volgens Reuters:

“Onze waarden zijn zwaar geschaad door de daden van de verdachte. Dit [het doodschieten van de Palestijn] was een verboden en een immorele actie.”

Daar is, naast premier Netanyaho, ook minister van Defensie Avigdor Lieberman het niet mee eens. Zij pleiten allebei voor het kwijtschelden van Azaria’s celstraf.

Amnestie

Azaria’s advocaten hadden voor de uitspraak in het hoger beroep al gesuggereerd dat zij de zaak bij een handhaving van de straf aan het hoogste rechtscollege in Israël willen voorleggen.

Als zelfs de rechters van het Hooggerechtshof niet anders oordelen over de zaak, zouden zij van plan zijn de president van Israël, Reuven Rivlin, te vragen Azaria amnestie te verlenen. Rivlin zelf heeft er echter bij de familie op aangedrongen liever amnestie te vragen aan de hoogste generaal van Israël, Gadi Eizenkot.