Rusland wijst 755 Amerikaanse diplomaten uit

Rusland gaat 755 Amerikaanse diplomaten terugsturen naar de Verenigde Staten. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd in een tv-interview. De maatregel is een directe reactie op de economische sancties die door het Amerikaanse Congres zijn goedgekeurd.

Vrijdag kondigde het Kremlin al aan een dergelijke stap te zullen zetten, als de sancties niet teruggedraaid zouden worden.

De aangescherpte maatregelen tegen Rusland zijn onderdeel van een breder pakket aan sancties, tegen onder meer Iran en Noord-Korea. Door de nieuwe wetgeving worden technische kennis over olie- en gaswinning en handelsafspraken met Russische wapenleveranciers beperkt. Ook mogen er geen contracten met Russische bedrijven worden gesloten boven de 8,5 miljoen euro.

Volgens de Russische president Poetin heeft Rusland nog andere sancties op de plank liggen, maar is dit nog niet het moment om die in te zetten. “Op dit moment ben ik daar tegen”, zei Poetin in een interview met het Russische TV-station Vesti. Hij zei voorlopig geen verbetering te verwachten in de betrekkingen.