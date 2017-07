McDonald’s vs. Burger King: wie wint?

McDonald’s of Burger King: voor fastfoodliefhebbers is de keuze voor een van de twee onderwerp van verhit debat. Sommigen zweren bij de Big Mac en de frietsaus van Ronald McDonald, anderen noemen het rotzooi en lopen liever een blokje om voor een Whopper en een paar twister fries. Maar welke keten is nu de betere van de twee? De mensen achter het YouTube-kanaal The Infographics Show hebben in een vermakelijke video alle feiten op een rijtje gezet.

Groter, sneller en winstgevender

Qua kwantiteit wint McDonald’s het op alle fronten van de concurrent. De keten met de golden arches heeft meer vestigingen in meer landen met meer werknemers en een omzet van 24 miljard dollar (20,4 miljard euro) per jaar. De jaarlijkse omzet van Burger King, zo’n 4 miljard dollar (3,4 miljard euro), steekt daar schril bij af, al komt dat deels doordat het bedrijf maar zo’n 0,4 procent van alle filialen zelf bezit. De rest is van franchisehouders. McDonald’s bezit zo’n 15 procent van alle vestigingen.

Toch draaien vestigingen van McDonald’s ook gemiddeld meer omzet; in de VS 2,6 miljoen dollar per jaar tegenover een opbrengst van 1,2 miljoen dollar voor Amerikaanse filialen van de Burger King. Experts menen dat dit komt doordat McDonald’s meer geld uitgeeft aan marketing, klanten sneller bedient, maar ook meer menuopties heeft voor kinderen en voor het ontbijt.

Welke is het lekkerst?

Je kunt de fastfoodketens ook op andere manieren vergelijken: zo maakt het weinig uit waar je je burger haalt als je wilt letten op je gezondheid, al is de Bic Mac (530 calorieën met 27 gram vet) net iets minder erg dan de Whopper (630 calorieën met 38 gram vet). En qua duurzaamheid wint McDonald’s het ook van Burger King, aldus de Harvard Business School.

Blijft over de belangrijkste vraag: welke keten serveert het lekkerste eten? Verschillende onderzoeken leveren verschillende resultaten op: Business Insider noemde de Big Mac beter, terwijl Buzzfeed de Whopper tot winnaar uitriep. Maar het duidelijkste antwoord op die vraag komt misschien wel van The Harris Poll, een jaarlijkse enquête onder meer dan honderdduizend respondenten. Toen hen werd gevraagd naar de beste burgerketen, eindigden zowel McDonald’s als Burger King achter winnaar Five Guys buiten de top vijf.