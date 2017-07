Lithium was voor AMG eerst bijvangst, nu een groeidiamant

Lang leek elektrisch rijden iets voor in de toekomst. De auto’s waren te duur, het aantal elektrische modellen was beperkt en – dat was eigenlijk het belangrijkste – een accu ging nog geen 150 kilometer mee. Maar inmiddels maken steeds meer fabrikanten werk van elektrisch rijden. Onder meer BMW en Volvo kondigden onlangs aan dat ze de productie van elektrische auto’s de komende jaren flink uitbreiden.

Voor metalenspecialist AMG zijn zulke berichten goed nieuws. Het van oorsprong Duitse bedrijf, tegenwoordig gevestigd in Nederland, heeft zich namelijk sinds ongeveer een jaar toegelegd op de productie van lithium. En aangezien dat materiaal veel gebruikt wordt in oplaadbare batterijen en accu’s, neemt de vraag naar lithium in rap tempo toe.

Hoe groot de behoefte is, blijkt wel uit de prijs die accufabrikanten voor het materiaal betalen. Op dit moment brengt een ton lithiumcarbonaat, een stof die bijna helemaal uit lithium bestaat, 18.000 tot 21.000 dollar (15.000 tot 18.000 euro) op. Ongeveer anderhalf jaar geleden was dat nog zo’n 7.000 dollar.

Dat de prijs van lithium zo sterk is gestegen, heeft volgens Henk Veerman, die het aandeel AMG volgt voor zakenbank Kempen & Co, te maken met de schaarste aan het begin van de productieketen. Want de bedrijven die accu’s maken of lithium verwerken, kunnen gemakkelijk opschalen. Maar voor de bedrijven die de stof uit de grond halen, is dat veel moeilijker. „Dat is op dit moment de bottleneck”, weet Veerman.

AMG is nu een van de bedrijven die in dat gat springt. De fabrikant van specialistische metalen gaat het materiaal opdiepen uit een oude mijn in Brazilië, die eerst met name voor andere stoffen werd gebruikt. Lithium was op die locatie aanvankelijk vooral bijvangst: pas toen de prijzen stegen werd gericht delven interessant. AMG wil het lithium nu in kristalvorm - ook wel spodumeen - uit de grond halen en doorverkopen aan bedrijven die het verwerken tot lithiumcarbonaat. De productie moet medio 2018 beginnen.

Toch zijn er ook twijfels over de lithiumkoorts op de financiële markten. Eind vorig jaar schreef een analist van de Amerikaanse vermogensbeheerder Bernstein bijvoorbeeld dat de huidige, hoge prijzen onhoudbaar zijn. Hij verwacht dat steeds meer bedrijven zich gaan bezighouden met het delven van lithium, waardoor de schaarste snel voorbij is.

Analist Veerman van Kempen & Co vermoedt dat dat wel meevalt. Een stuk land met lithium in je bezit hebben is namelijk iets anders dan het er op een efficiënte manier uit kunnen halen, zegt hij. AMG heeft in die zin een voordeel op nieuwe concurrenten omdat „het huis al op orde” is en de mijn al in bedrijf.

Het milieu is een belangrijke reden om voor de elektrische auto te kiezen. Maar ook die vervuilen het milieu

Bovendien heeft AMG zich beschermd tegen een eventuele prijsdaling van lithium, zegt Veerman. Het bedrijf sloot onlangs een meerjarig contract voor het leveren van spodumeen, wat momenteel zo’n 800 dollar per ton opbrengt. „Daarin is afgesproken dat de verkoopprijs variabel is, maar wel met een vaste ondergrens”, aldus Veerman. „Dus als lithium duurder wordt, krijgt AMG meer. Maar mocht de prijs dalen, dan krijgt AMG in een vast bedrag. Hoe hoog dat is, heeft het bedrijf nooit gemeld. Maar ik schat zo’n 500 tot 600 dollar. En tegen die prijs zijn ze nog steeds erg winstgevend.”