Groot-Brittannië ontneemt 150 jihadisten nationaliteit

Van 150 Syriëgangers heeft Groot-Brittannië de nationaliteit afgenomen. Dat meldt The Sunday Times. Met de maatregel bereidt het Verenigd Koninkrijk zich voor op de ineenstorting van terreurgroep Islamitische Staat (IS), schrijft de krant. Volgens Britse inlichtingendiensten zouden er driehonderd getrainde strijders terug kunnen keren naar Groot-Brittannië.

Het aantal personen met een afgepakte nationaliteiten is vooral sinds aanslagen dit voorjaar in Londen en Manchester flink toegenomen. In de eerste drie maanden van dit jaar pakten de Britten de paspoorten van vijftien jihadisten af, sinds maart al van meer dan dertig. Ter vergelijking: tussen 2011 en 2015 verloren in totaal 72 jihadisten hun nationaliteit.

Het gaat niet alleen om mensen die aan het front met IS hebben meegevochten. Ook van zogenoemde jihadbruiden is de nationaliteit afgenomen. Alle jihadisten die het betreft hebben ook een andere nationaliteit. Het internationaal recht verbiedt om iemand stateloos te maken, dus jihadisten met alleen de Britse nationaliteit behouden te allen tijde hun paspoort. In totaal zijn er 850 Britten afgereisd naar Syrië. Van hen is de helft weer teruggekeerd en zijn er 130 omgekomen.

Eerste Kamer

The Sunday Times meldt dat ook de paspoorten van de broer en vader van Salman Abedi, de dader van de aanslag in Manchester, mogelijk worden afgepakt. Zij zitten gevangen in Libië en worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag.

IS verliest steeds meer grondgebied in Irak en Syrië. Recent hebben Iraakse troepen Mosul heroverd, terwijl in Syrië is de strijd om Raqqa, de officieuze hoofdstad van het kalifaat, in volle gang is. Niet alleen Britse, ook de Nederlandse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat strijders terug zullen keren als IS in Syrië en Irak is verslagen.

Ook in Nederland bestaat de mogelijkheid jihadisten hun nationaliteit te ontnemen. In februari ging de Eerste Kamer akkoord met een wetsvoorstel van minister Blok (VVD) van Veiligheid en Justitie. Daardoor kan het kabinet nu zonder tussenkomst van een rechter een jihadist het Nederlanderschap afpakken.