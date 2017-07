Festival Barcelona afgelast na brand op podium

De Spaanse editie van het Belgische festival Tomorrowland is zaterdagavond afgelast nadat het hoofdpodium in brand vloog. Alle ruim 22.000 bezoekers van het festival in Barcelona zijn zonder problemen geëvacueerd.

Volgens de organisatie vatte een deel van het podium vlam door een technisch mankement. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de toedracht van de brand door de autoriteiten. Op social media zijn talloze video’s te vinden waarop te zien is dat het vuur metershoog de lucht in grijpt. Bezoekers lijken zich rustig richting de uitgang te kunnen begeven en filmen de brand van alle kanten.

In het Parc de Can Zam in het noorden van Barcelona werd een editie van UNITE gehouden, een internationale variant van het elektronische dancefestival Tomorrowland waarbij bezoekers zowel live optredens kunnen bekijken als via een livestream op een groot scherm kunnen meekijken naar het festival in België. In Barcelona stond DJ Steve Aoki op het punt van beginnen toen de brand tussen 22.00 en 23.00 uur uitbrak. Het festival had nog tot drie uur ‘s nachts door moeten gaan.