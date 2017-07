Engeland tegenstander Oranje op EK

In de halve finale van het EK voetbal voor vrouwen wordt Engeland de tegenstander van het Nederlands vrouwenelftal. De Engelsen wonnen zondagavond met 1-0 van Frankrijk in stadion de Adelaarshorst in Deventer.

Het enige doelpunt werd na een kwartier spelen in de tweede helft gescoord door Jodie Taylor. Vanuit een moeilijke hoek wist ze de Franse keepster Sarah Bouhaddi te omspelen. Het is al de vijfde goal van Taylor. Direct na de openingstreffer zette Frankrijk druk, maar de Engelsen konden met veel moeite een tegengoal voorkomen.

Frankrijk wist in de spannende slotfase niet meer te scoren, hoewel in de laatste minuut Clarisse le Bihan een bal recht op inval-keepster Siobhan Chamberlain kopte.

De halve finale tussen Nederland en Engeland wordt woensdag gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Oostenrijk en Denemarken, dat verrassend titelverdediger Duitsland uitschakelde. Oostenrijk won zondag van Spanje.