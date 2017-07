Denemarken verrast titelverdediger Duitsland

Na Nederland heeft ook Denemarken de halve finale van het EK voetbal voor vrouwen bereikt. Het Deense team zorgde voor een stunt door achtvoudig Europees kampioen en titelverdediger Duitsland te kloppen. In Rotterdam werd het 2-1.

Het begon nog zo goed voor Duitsland, in de wedstrijd die door hevige regenval op zaterdag een dag werd uitgesteld. De wedstrijd was amper drie minuten bezig toen Isabel Kerschowski vanaf de rand van het strafschopgebied uithaalde. Ongevaarlijk zo leek, maar voor de Deense keeper was de bal toch te lastig. Ze sloeg de bal in eigen doel.

De 1-0 van Duitsland

In de 48ste minuut kwam Denemarken langszij. Nadia Nadim kopte een voorzet van Stine Larsen binnen. Daar bleef het niet bij. Acht minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd maakte Theresa Nielsen, ook met een kopbal, de winnende treffer.

De nederlaag van Duitsland betekent dat er voor het eerst in zeven edities een nieuwe Europees kampioen zal komen. Vanaf 1995 wist Duitsland elk EK waar het aan meedeed te winnen. In de halve finale moet Denemarken spelen tegen Oostenrijk of Spanje. Nederland neemt het op tegen Engeland of Frankrijk.