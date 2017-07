80 gewonden na tyfoon in Taiwan

Vissers en andere inwoners waren van te voren al gewaarschuwd voor noodweer. Scholen en bedrijven werden gesloten, vuilnisophaaldiensten en andere voorzieningen werden stilgelegd in de hoofdstad Taipei. De Taiwanese luchtvaartmaatschappij Eva Airways Corp heeft 42 vluchten geannuleerd.

Toeristen houden hun paraplu’s vast als de typhoon Nesat arriveert in Taipei, Taiwan. EPA/DAVID CHANG

Dit is de eerste typhoon die Taiwan raakt dit jaar. Hij kwam binnen via Yilan in het noordoosten van Taiwan. Nesat bewoog zich met 144 kilometer per uur naar het centrum van Taiwan en zorgt voor enorme regenbuien. De tyfoon raasde eerst al over de Filipijnen en wordt zondag over China verwacht.