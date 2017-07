178 migranten in Mexico gered uit vrachtwagen

In Mexico hebben de autoriteiten 178 migranten gered uit een achtergelaten vrachtwagen. Dat meldt persbureau AFP. De migranten zijn afkomstig uit verschillende landen in Midden-Amerika en waren op weg naar de Verenigde Staten. Ze werden gevonden in de Mexicaanse deelstaat Veracruz.

Enkele van de migranten realiseerden zich dat ze in de steek waren gelaten door degenen die ze naar hun eindbestemming hadden moeten smokkelen en wisten uit de vrachtwagen te komen. Ze liepen naar het dorpje Tantima, waar ze water en voedsel kregen van de inwoners. Nadat ze ook medische hulp ontvingen, begon Mexico met het uitzetten van de migranten naar hun land van herkomst.

Volgens de politie waren de meeste inzittenden volwassen mannen en vrouwen, al waren er ook enkele minderjarigen. Er is weinig bekend over de gezondheidstoestand van de migranten. Veracruz is zeer gevaarlijk voor migranten. Drugskartel Los Zetas is er actief en eist regelmatig geld om de migranten door te laten.

Locatie waar de migranten werden gevonden



Walmart

Het incident volgt een kleine week na de dood van tien migranten in de VS. Zij werden gevonden in een oververhitte vrachtwagen op een parkeerterrein van een Walmart in San Antonio, in de staat Texas.

De Amerikaanse autoriteiten denken dat er misschien wel tot 200 migranten in die vrachtwagen hebben gezeten. Nadat een medewerker van Walmart de politie belde, zaten er nog 38 van hen in de vrachtwagen. De rest was al door mensensmokkelaars opgehaald met andere voertuigen.

De airconditioning in de vrachtwagen was kapot, waardoor de temperatuur binnen was opgelopen tot 65 graden Celsius. De inzittenden moesten om de beurt ademhalen door een gat in de zijkant van de vrachtwagen. De bestuurder werd aangehouden.