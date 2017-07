In de Intercity naar Rotterdam zoek ik online naar oplossingen voor een lastig technisch probleem. Ik verlies al snel het overzicht in de brij aan beschikbare informatie en elkaar tegensprekende deskundigen. Bij station Leiden valt de ‘wifi in de trein’ even weg. Mijn iPad toont direct een alternatieve wifi-hotspot: ‘De Draad Kwijt’.

