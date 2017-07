Veertien doden door aanslag Boko Haram

Bij een zelfmoordaanslag uitgevoerd door leden van terreurgroep Boko Haram in Noordoost-Nigeria zijn vrijdag veertien mensen omgekomen. Dat meldt de Nigeriaanse noodorganisatie zaterdag volgens Reuters. Nog eens 24 personen raakten gewond.

De aanslag werd uitgevoerd in de plaats Dikwa in de provincie Borno. Enkele dagen eerder hadden vermoedelijke Boko Haram-strijders nog een team van het Nigeriaanse staatsoliebedrijf ontvoerd. Volgens de BBC kwamen bij de bevrijdingsactie minstens 37 mensen om het leven, onder wie leden van het team en ook militairen. Zaterdag verscheen een video met daarin drie ontvoerde teamleden.

Dikwa ligt in het noordoosten van Nigeria:

20.000 doden, 2,7 miljoen ontheemden

Boko Haram is verantwoordelijk voor 20.000 doden en 2,7 miljoen ontheemden in Nigeria in de laatste acht jaar. De laatste weken neemt het aantal aanslagen door Boko Haram weer toe.

Hoewel de terreurorganisatie steeds verder in het nauw wordt gedreven door het Nigeriaanse leger, lijdt de bevolking nog altijd, schreef NRC-correspondent Koert Lindijer eerder:

“Met de militaire successen is nog geen einde gekomen aan het lijden van de bevolking (..) Naarmate meer gebieden worden veroverd, komen meer zwaar ondervoeden aan in kampen in de steden. In de voorbije twee maanden nam de bevolking van Gwoza toe van 40.000 naar 60.000. In kampen verblijven nog eens 20.000 mensen, onder wie veel ernstig ondervoede kinderen.”

Ook in het naburige Kameroen en Niger worden door Boko Haram aanslagen gepleegd. Ook in de buurlanden van Nigeria verblijven miljoenen ontheemden.