Trump tekent voor nieuwe sancties tegen Rusland

Het maatregelenpakket werd donderdag met 98 stemmen voor en twee stemmen tegen aangenomen in de Senaat. Deze dacht echter niet dat het Trump achter zich zou krijgen, omdat hij zijn bezwaren heeft geuit tegen de sancties, vooral tegen Rusland. De Amerikaanse president wilde de relatie met dat land juist verbeteren. Hij kon zijn veto over het voorstel uitspreken, maar met zoveel steun was het niet waarschijnlijk en handig om dit te doen. Het wetsvoorstel verbiedt Trump ook om de sancties zelfstandig op te heffen; daarvoor heeft hij het Congres nodig.

Nadat bekend werd dat de Senaat voor het pakket had gestemd, gaf Rusland al aan diplomatieke sancties in te stellen tegen de Verenigde Staten. Zo moet het aantal Amerikaanse diplomaten in Rusland omlaag. Daarnaast zal Amerika een aantal gebouwen niet meer mogen gebruiken. “De aanname van de nieuwe wet (over de sancties red.) toont overduidelijk dat de relaties met Rusland gijzelaar zijn geworden van het binnenlandse politieke gevecht binnen de Verenigde Staten”, staat in het persbericht van het Russische ministerie.

De nieuwe sancties van de VS komen na het onderzoek dat is geopend naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de inmenging in het conflict in Oekraïne.