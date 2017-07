Pakistaanse olieminister wordt interim-premier

Olieminister Shahid Khaqan Abbasi is aangesteld als interim-premier van Pakistan. Hij volgt Nawaz Sharif op, die donderdag door het Hooggerechtshof in Islamabad werd afgezet.

De 58-jarige Abbasi is een trouwe bondgenoot van Sharif en was minister in zijn kabinet. De broer van Sharif, Shahbaz Sharif, zal de oud-premier op lange termijn opvolgen, meldt Reuters. Hiertoe moet hij eerst een zetel in het parlement bemachtigen. Shahbaz Sharif (65) is momenteel het hoofd van de provincie Punjab, waar meer dan de helft van de 190 miljoen inwoners van Pakistan woont.

Panama Papers

Nawaz Sharif (67) stapte op na de uitspraak van het Hooggerechtshof donderdag, hoewel hij “ernstige twijfels” zei te hebben bij het juridische onderzoek. Het Hooggerechtshof oordeelde dat Sharif zijn werk niet meer mag doen vanwege een corruptiezaak. Uit de Panama Papers bleek dat Sharif en zijn kinderen zich illegaal hadden verrijkt. Het hof riep ook op tot een strafrechtelijk onderzoek naar Sharif en zijn familie.

Met het aftreden kwam een einde aan een periode van relatieve rust in de Pakistaanse politiek. Het leek er lang op dat Sharif zijn ambtstermijn ging afmaken. Dit is sinds 1947 geen enkele Pakistaanse premier gelukt. Honderden aanhangers van Sharif protesteerden vrijdag in Islamabad tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof.