Oranje door naar de halve finale na overwinning op Zweden (2-0)

Bij elkaar opgeteld had Zweden vermoedelijk voldoende kansen om Oranje te elimineren. Maar achteraf is dat niet het gevoel dat overheerste na negentig spectaculaire minuten in Doetinchem. Dat is dat Nederland door een 2-0 overwinning de halve finale heeft gehaald van het EK in eigen land. Een toernooi dat nu al niet meer stuk kan, hoofdprijs of niet.

„Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht”, zong het publiek in de uitverkochte Vijverberg na afloop, naar de klassieker van oud-profvoetballer John de Bever. En zo voetbalde Nederland ook. Wat er ook gebeurde, Nederland deinsde niet terug voor een opponent die op papier beter was, maar in werkelijkheid dat niet was. En of er gelachen mocht worden.

De Nederlandse voetbalsters doen het! Zweden wordt met 2-0 verslagen, de halve finale is een feit! https://t.co/6qNsfUPgre pic.twitter.com/F5p34JhZN7 — NOS Sport (@NOSsport) July 29, 2017

De zege was des te knapper omdat Zweden de sport jarenlang heeft gedomineerd. Het is (of was?) een voorbeeldland dat al in de sport investeerde nog voordat er in landen als Engeland en Frankrijk veel grotere bedragen in de sport werden gepompt. Eén belletje uit Stockholm of Malmö en Nederlandse voetbalsters pakten meteen hun biezen. Daar konden ze wél leven van hun sport.

Na hun overstap begrepen de speelsters vaak al snel waarom Zweden jaarlijks zo hoog scoort op de emancipatie-ranglijst. Vrouwen in het voetbal waren daar even gewoon als vrouwen in de politiek. Niet verrassend werd het eerste stadion dat speciaal voor een vrouwenploeg werd gebouwd enkele jaren geleden aangelegd in Zweden.

Het land is nog steeds sterk, maar in Doetinchem bleek zaterdag dat Nederland nauwelijks nog onderdoet voor de Scandinaviërs. Aan één overwinning valt niet af te meten of de inhaalslag voltooid is, zeker omdat Oranje nog enkele dotten van kansen weggaf. Maar duidelijk is dat de volgende opponent van Nederland genoeg te vrezen heeft van dit Oranje. Met name dankzij de inbreng van Lieke Martens. Ster van het toernooi in wording.

Lieke Martens groeit uit tot de ster van het toernooi

Weer had ze een groot aandeel in de zege, zoals ze maandag ook het duel met België had beslist. In het uitverkochte stadion (11.100 toeschouwers) maakte ze na een halfuur het openingsdoelpunt vanuit een vrije trap. Geen prachtgoal, maar doordat de Zweedse keepster Hedvig Lindahl zich achter haar ‘muurtje’ verschool, kon Martens de bal langs de muur in de onbeschermde hoek plaatsen: 1-0.

We leiden! Lieke Martens knalt deze vrije trap mooi binnen en Oranje staat op 1-0 tegen Zweden. pic.twitter.com/2atK3NypU1 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 29, 2017

Hoewel de overwinning in eerste plaats een teamprestatie is, kan dit Oranje misschien wel niet zonder Martens. Zou ze soms vleugels hebben gekregen sinds ze weet dat ze bij FC Barcelona zo’n twee ton gaat verdienen, wat in de media wordt gesuggereerd? Feit is dat ze voetbalt met tomeloos vertrouwen. Haar acties zijn gewaagd, maar juist dat was nodig om een opening te forceren tegen een ploeg die beter was dan de eerdere opponenten van Oranje. Dat Zweden niet scoorde, was verbazingwekkend, zo groot waren de kansen die de ploeg van coach Pia Sundhage kreeg.

Na haar 1-0 was Martens ook degene die Shanice van de Sanden de diepte in stuurde, op weg naar de 2-0. De snelle Van de Sanden keek keurig opzij en stond haar eigen doelkans af aan Vivianne Miedema, die de bal eenvoudig binnenschoof. „Mijn moment komt nog wel”, had Miedema vooraf gezegd, reagerend op haar vermeende doelpuntendroogte. En zo geschiedde, hoe ogenschijnlijk simpel haar treffer ook leek.

Hoppa! En dan is het 2-0! Shanice van de Sanden wordt diep gestuurd en legt de bal panklaar voor Vivianne Miedema. pic.twitter.com/FvDP8n41BN — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 29, 2017

„Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen”, zong de oranjemeute op de tribune. Dit Oranje verdient die genegenheid van het publiek. Het kan niet anders of het vertrouwen zal groot zijn als Nederland donderdag aan de aftrap verschijnt in de halve finale. Nederland zal het dan opnemen tegen Frankrijk of Engeland uitkomen, deze landen spelen morgen de kwartfinale.