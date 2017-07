Brussel start juridische procedure tegen Polen

De Europese Commissie heeft juridische stappen ondernomen tegen Polen vanwege een nieuwe wet die de rechtsstaat hervormt. De procedure wegens inbreuk op EU-wetgeving is zaterdag in gang gezet. De EC stuurde zaterdag een brief naar de Poolse regering waarin de inbreukprocedure wordt aangekondigd. Polen heeft een maand de tijd gekregen om te reageren. Een inbreukprocedure kan leiden tot een zaak bij het Europese Hof van Justitie.

Volgens de Poolse regeringspartij PiS zijn hervormingen nodig, omdat de rechtspraak in Polen corrupt zou zijn. Een drietal wetsvoorstellen zou het voor de regerende partij mogelijk maken om invloed uit te oefenen op de rechtspraak.

Het eerste voorstel zou het parlement in staat stellen om de leden van de Poolse Raad voor de Rechtspraak te benomen. Die raad is verantwoordelijk voor de benoemingen van de rechters. Het tweede voorstel maakt het de minister van Justitie mogelijk om de presidenten van de rechtbanken te vervangen. Het derde wetsvoorstel gaat nog verder en maakt het mogelijk om alle rechters van het Hooggerechtshof, de hoogste rechter in Polen, te vervangen.

De Poolse president Duda sprak eerder deze week zijn veto uit over twee van de drie wetten.

Duda erkende maandag wel dat het Poolse rechtssysteem toe is aan een opfrisbeurt. De manier waarop de PiS dat nu probeert te doen, is volgens de president alleen verkeerd. “Veranderingen moeten plaatsvinden op zo’n manier dat er geen kloof ontstaat tussen de samenleving en de staat”, zei Duda.

Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans gaf Warschau eerder een maand de tijd om onder meer de rechterlijke onafhankelijkheid in overeenstemming te brengen met EU-normen. Vicepresident Timmermans was blij met de veto’s, maar dat is volgens Timmermans niet genoeg.

De wet waar Duda maandag geen veto over uitsprak, stelt de minister van Justitie in staat rechtbankvoorzitters te benoemen. Timmermans zei woensdag dat deze wet “de systematische bedreiging van de rechtstaat aanzienlijk vergroot”. De EC-vicepresident dreigde net als vorige week met verregaande maatregelen als de situatie in Polen niet binnen een maand verbetert.

Mocht er niks veranderen, dan start de EC de artikel 7-procedure, herhaalde Timmermans. Hiermee kan Polen uiteindelijk zijn stemrecht verliezen in de Europese Raad. Dit is niet waarschijnlijk, aangezien alle lidstaten de procedure moeten steunen. De Europese Commissie dreigde hier eerder ook Hongarije mee.