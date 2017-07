Vakantie betekent: zo snel mogelijk Nederland ontvluchten

Ruim drie uur voordat hun vlucht vertrekt, komen ze aan op Schiphol. Ruim op tijd. Maar als Roeland Smit (25) de vertrekhal in loopt, is het eerste wat hij tegen zijn reisgenoot Max van Oort (26) zegt: „We gaan onze vlucht missen.”

Het is deze donderdagochtend zo druk in vertrekhal 2 dat de incheckbalies nauwelijks nog zichtbaar zijn, de tegelvloer evenmin.

Smit en Van Oort vliegen naar Minsk, vertellen ze, via Kiev: „Voor de massa uit naar Wit-Rusland, nu de visumplicht is versoepeld.” Gekleed in geruite hemden, backpacks op de rug, slalommen ze tussen de piepende rolkoffers en volgeladen bagagekarretjes. Ze zien alleen maar rijen. Heel veel rijen.

Dan worden ze door medewerkers van Schiphol naar buiten geleid. Via een andere ingang kunnen ze zo alsnog aansluiten, achteraan de incheckrij.

De grote uittocht is weer begonnen. Nederland gaat massaal op vakantie. Ook in Noord-Nederland zijn afgelopen week de schoolvakanties begonnen, en dus heeft nu heel het land vakantie. Dat betekent: topdrukte op snelweg, vliegveld en treinstation.

Dat is al ruim vijftig jaar zo. Wel veranderd is dat de gemiddelde vakantieganger tegenwoordig beter is voorbereid. Waar je vroeger nog urenlang zwetend in een auto zonder airco zat, muurvast voor de grensovergang met douaniers, rijd je nu op je navigatie met live updates naar een Franse familiecamping. Een reis waar je de avond tevoren nog even met de ANWB over hebt getwitterd voor een reisadvies op maat. Het wordt steeds drukker onderweg, maar we gaan uitgebreider geïnformeerd op reis.

Middaguur

Maar soms is aan de drukte niet te ontsnappen. Vakantiegangers op de weg krijgen dit weekend te maken met de eerste ‘Zwarte Zaterdag’ van het seizoen. De ANWB waarschuwt voor topdrukte met veel oponthoud. Niet alleen in Frankrijk maar ook in Italië, Spanje en Zuid-Duitsland is augustus dé vakantiemaand. Volgens de ANWB vertrekken zaterdag miljoenen vakantiegangers naar hun bestemming. Reizigers kunnen het best rond het middaguur op weg gaan.

Vliegen dan? Schiphol kondigde aan dat het bezig is aan wat waarschijnlijk de drukste zomer ooit wordt. Gemiddeld reizen er in juli en augustus elke dag zo’n 200.000 mensen via de luchthaven. Dat zijn er dus 12,4 miljoen in die maanden alleen.

Om de drukte beheersbaar te houden zijn de lanes voor de securitycheck van hal 1 en 2 in juli en augustus de hele dag open en bemand, er zijn meer beveiligers ingehuurd en er is sinds deze maand de optie ‘small bags only’: een snellere controle voor passagiers zonder rolkoffer.

Reizigers Smit en Van Oort gaan „even wat EU-lidstaten aftikken”, zeggen ze. Na vier dagen in Minsk willen ze onder meer Tallinn, Riga, Vilnius en Helsinki bezoeken. „28 lidstaten voor je 28ste”, lacht Smit. „Ik heb er nog een paar te gaan.”

Met de auto op vakantie? Bekijk ook deze productie met handige tips, voorbeelden van borden waar je op moet letten en een interactieve kaart: Zo voorkom je onnodig gedoe met tolwegen en milieu-vignetten

“Vreselijk”

Verderop in vertrekhal 3 zit Dini Trip (66) op een bankje. Ze is zo vroeg dat haar incheckbalie nog dicht is. Vanmiddag vertrekt ze naar New York, om haar dochter op te zoeken. „Het is drukker dan ik had gedacht.” Trip vliegt regelmatig; haar ene dochter woont in upstate New York, de ander in Dubai. Ze vliegt vanmiddag expres met een Ierse maatschappij, om vertrekhal 2 te vermijden. „Vertrekhal 2 is vreselijk”, zegt ze. „Daar word je gek van de mensen. Dat is voor mij reden om niet met KLM te vliegen.”

Smit en Van Oort sluiten ondertussen achteraan de incheckrij aan. Ze klagen niet. Dit is niets vergeleken met vorige zomer, vertelt Van Oort: „Ik vloog met mijn zus vanuit Eindhoven naar Warschau met negentien uur vertraging. ’s Avonds laat kregen we in Eindhoven pas een hotel aangeboden. Toen was het restaurant al dicht, net zoals de volgende ochtend. Dus toen gingen we op crackers het vliegtuig in. Dat nooit weer.”

Je kunt nooit op álles voorbereid zijn.

Zij reizen met het vliegtuig ‘Straks hebben we een auto, dan is het afgelopen met het vliegen’ Rita van Egmond (67) en Wolter van Rijn (69) uit Katwijk vliegen naar Alicante, mét hun eigen fietsen. Vanaf daar fietsen ze naar Gerona. Ze trekken er 3,5 week voor uit. „We hebben thuis al een keer geoefend, dus geen stress”, zegt Rita. „Het is iedere keer weer gedoe, dat vliegen. Vooral als je een fiets meeneemt, zoals wij. Die komt er ook altijd beschadigd uit.” Waarom dan toch vliegen? „We hebben geen auto. Maar die komt. Eind augustus. Een Dacia Logan MCV, waar de fietsen achterin kunnen. Dan is het afgelopen met het vliegen.” Waarom in het hoogseizoen? „Omdat mijn twee zusjes, die we gaan opzoeken, nu op de camping staan in Gerona. Zij zijn helaas nog wel gebonden aan de schoolvakantie.” Langste reis? „Dat was toen we van Bangkok naar Singapore zijn gefietst in twee maanden tijd. Dat was prachtig. Als je niets te doen hebt, zou ik dat doen.”

Met de trein ‘Het liefst ging ik met de auto’ Maarten Kranenburg (75) en Carola Kremer (75) uit Wierden zijn onderweg naar Parijs met de Thalys. Waarom de trein? „Zodat we niet drie uur van tevoren op de luchthaven hoefden te zijn. Het liefst ga ik met de auto, dan kun je instappen wanneer je wil en overal heenrijden. Maar in Parijs is het lastig parkeren.” Waarom in het hoogseizoen? „We gaan onze kleinzoon opzoeken, die zit in Parijs voor zijn afstuderen. We hebben ons geheel aan hem aangepast.”