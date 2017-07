Waals parlement keurt nieuwe regering goed

Het Waalse parlement heeft vrijdag zijn goedkeuring gegeven aan een nieuwe regering met de liberale MR en de christen-democratische CdH. De Standaard meldt dat 39 parlementariërs vóór stemden en 35 tegen. Daarmee is de regeringscrisis die vorige maand ontstond in Wallonië voor een deel bezworen.

Van tevoren was het nog spannend of de regering het benodigde aantal van 38 stemmen zou halen. De beoogde regeringspartners hebben samen precies 38 zetels in het parlement. Beide fracties hebben bovendien een hoogzwangere parlementariër in de gelederen. Zij waren vrijdag allebei aanwezig. Met de steun van de parlementariër André-Pierre Piguet kwam het aantal steunbetuigingen aan de nieuwe regering op 39.

Drie nieuwe coalities

Vijf weken geleden stapte de CdH uit alle regeringen waar de partij samen met de socialisten (PS) zat. Daardoor moesten in België drie nieuwe regeringscoalities worden gevormd. Wallonië loste de impasse als eerste op: daar sloten de CdH en de MR dinsdag een akkoord. Die laatste partij levert met de 55-jarige Willy Borsus de nieuwe premier. Alleen de Brusselse regering en de Franse Gemeenschapsregering zoeken nu nog naar een nieuwe coalitie.

De CdH kwam tot zijn beslissing terug te treden uit de regeringen met de PS door verschillende schandalen waarin de socialisten verwikkeld zijn. PS-politici streken in het verleden hoge vergoedingen op zonder daar iets voor te doen. De druppel was het gedrag van de Brusselse PS-burgemeester Yves Majeur. Die was als bestuurder bij een daklozenorganisatie waarschijnlijk niet aanwezig bij vergaderingen waarvoor hij wel salaris kreeg.

Het is voor het eerst in dertig jaar dat de PS geen deel uitmaakt van de Waalse regering. De partij is in peilingen de helft van haar zetels kwijtgeraakt.