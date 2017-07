VS leggen Iran nieuwe sancties op om rakettests

De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan Iran omdat het land raketten blijft testen. Vrijdag kondigde Washington nieuwe strafmaatregelen af in reactie op een Iraanse test van een raket die een satelliet de ruimte in moet kunnen lanceren. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De sancties treffen zes bedrijven die gelieerd zijn aan de Shahid Hemmat Industrial Group. Volgens de VS is dit bedrijf de spil in het Iraanse ballistische rakettenprogramma. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin noemde de strafmaatregelen onderdeel van een Amerikaanse strategie om Iraanse rakettests te laten stoppen.

Nucleair akkoord

De raketproeven zijn niet verboden. In 2015 sloot het Westen een nucleair akkoord met Iran, dat zijn atoomprogramma hierop deels afschaalde. Volgens die deal mag Iran raketproeven blijven uitvoeren. Washington stelt echter dat de lanceringen indruisen tegen de “geest” van het akkoord en dat zij de spanningen in de al onrustige regio verder laten oplopen. President Trump is een tegenstander van de atoomdeal met Iran.

Teheran testte donderdag haar meest geavanceerde raket tot nu toe. Het projectiel kan volgens de Iraniërs een satelliet van maximaal 250 kilo in een baan om de aarde brengen. Het exacte bereik van de raket is nog niet bekend. De Amerikanen denken dat Iran de technologie niet wil gebruiken voor satellietlanceringen, maar voor aanvalsraketten.