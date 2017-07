Voetbalsters spelen zich in kijker topclubs

Nederlandse internationals hebben zich op het EK voetbal voor vrouwen in de kijker gespeeld bij buitenlandse topclubs. Dat zegt voetbalmakelaar Leoni Blokhuis in een interview met NRC. Blokhuis vertegenwoordigt de belangen van acht Nederlandse internationals, onder wie Vivianne Miedema, Sherida Spitse, Sari van Veenendaal en Shanice van de Sanden. Zij bereikten met Oranje de kwartfinales.

Blokhuis sprak deze week met een scout die twee van haar cliënten ‘heel interessant’ noemde. Hij gaat de speelsters intensiever volgen. Een buitenlandse trainer appte haar na het duel tegen Noorwegen dat een speelster het ‘heel goed’ had gedaan, gevolgd door een knipoog. Het heeft volgens Blokhuis nog niet tot een concreet aanbod geleid, maar de interesse is gewekt.

Blokhuis steekt veel energie in sponsoring. Zo sloot zij onlangs voor meerdere speelsters een deal met een plakboekenfabrikant. Eerder werden een autofabrikant en een elektronicaconcern binnengehaald. „Links en rechts worden dealtjes gesloten”, zegt zij. „Maar na het EK verwacht ik een paar campagnes van grote bedrijven met Nederlandse speelsters als boegbeeld. Dat kan ook best een buitenlandse sponsor zijn. Veel van die meiden spelen in het buitenland en hebben daar hun fanschare.”

Nederland plaatste zich in de poulefase ongeslagen voor de kwartfinales. Deze zaterdagavond komt Oranje uit tegen Zweden.