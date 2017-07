Vijf medewerkers van Turkse oppositiekrant blijven vast

Zeven van de aangeklaagde medewerkers van de Turkse oppositiekrant Cumhuriyet zullen worden vrijgelaten voor de resterende duur van het proces. De andere vijf blijven in de gevangenis, onder wie hoofdredacteur Murat Sabuncu en de prominente onderzoeksjournalist Ahmet Sik, die eerder deze week een krachtig verweer hield in de rechtszaal. Allen worden beschuldigd van steun aan terroristische organisaties, waaronder de beweging van imam Fethullah Gülen.

Lakmoesproef

Het voorlopige vonnis werd gezien als een lakmoesproef voor de onafhankelijkheid van justitie in Turkije. De aanklacht tegen de in totaal zeventien verdachten, wordt door waarnemers bestempeld als absurd. Als seculiere krant heeft Cumhuriyet de afgelopen jaren juist voortdurend gewaarschuwd dat de Gülenbeweging overheidsinstellingen had geïnfiltreerd. Sik heeft zelfs ruim een jaar in de gevangenis gezeten omdat hij een boek had geschreven over het gevaar van de beweging.

Cumhuriyet staat niet terecht wegens steun aan Gülen, stellen de beklaagden. De echte reden is volgens hen dat de krant te veel kritiek heeft op Erdogan. De aanklacht bestaat vrijwel geheel uit koppen, verhalen, columns en tweets, die op het moment van publicatie niet tot vervolging hebben geleid.

Gül wil vrijlating

De aanklager vond dat zeven verdachten het vervolg van het proces in de gevangenis moesten afwachten. De rest, onder wie de bekende cartoonist Musa Kart en voorzitter Akin Atalay, kon worden vrijgelaten. Daar zijn de rechters grotendeels in meegegaan. Ook de arrestatiebevelen voor voormalig hoofdredacteur Can Dündar en journalist Ilhan Tanir, die bij verstek worden berecht, blijven van kracht. Het proces zal op 11 september worden voortgezet.

Vrijdag sprak voormalig president Gül, die wordt gezien als een gematigde stem binnen de AKP, zich uit voor vrijlating. Hij zei dat journalisten niet in de gevangenis hoeven zitten terwijl ze berecht worden, en dat hij daar nog meer van overtuigd is door de Cumhuriyet-zaak. „Ik denk dat het de regering zal bevrijden van binnenlandse en buitenlandse druk.”

Het verweer van Sik is door seculiere Turken massaal gelezen en gedeeld. Hij haalde hard uit naar president Erdogan en zijn AK-partij, die volgens hem hoofdverantwoordelijk zijn voor het feit dat de Gülenbeweging zoveel macht kon verwerven. Op basis van zijn eigen onderzoek zette hij de alliantie tussen de AKP en de Gülenbeweging nauwgezet uiteen. „Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor de couppoging van 15 juli ook bij Erdogan en de AKP”, aldus Sik. „Ze willen ons het zwijgen opleggen zodat we de waarheid niet kunnen vertellen.

Volgens de aanklager bevatte het verweer van Sik criminele anekdotes. Hij heeft gevraagd of ze aan de aanklacht kunnen worden toegevoegd. Nadat de rechter het vonnis had gelezen, stond Sik en riep: „Ze bevelen ons te knielen. Leden van deze verotte entiteit, met zijn schutters en tirannen die elke eer ontberen, moeten weten dat ik tot op de dag van vandaag alleen voor mijn moeder en vader heb geknield, en nooit zijn knielen voor iemand anders.”



Onderzoeksjournalist Ahmet Sik, nadat de rechter het vonnis voorlas: