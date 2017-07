Sprinter Martina mist WK door blessure

Churandy Martina mist de wereldkampioenschappen atletiek, die volgende week in Londen beginnen. De sprinter kampt met een hamstringblessure, meldt de Atletiekunie vrijdag. Martina had zich op de 200 meter sprint geplaatst voor het toernooi. Hij maakte ook deel uit van de estafetteploeg op de 4×100 meter.

De 33-jarige Martina had al langer last van de blessure. Hij liep desondanks door, al vielen zijn tijden tegen. Volgens technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie is afzien van WK-deelname het verstandigst als Martina de situatie niet wil verergeren. “Uiteraard wil Churandy graag starten en heeft het hem veel moeite gekost om dit besluit te nemen maar alles overwegende, is dit de enige juiste beslissing.”

Martina zelf zegt “zeer teleurgesteld” te zijn:

“Ik heb er alles aan gedaan om fit te worden maar dat is niet gelukt. Ik moet nu herstellen van deze blessure en goed voor mijzelf zorgen zodat ik de komende jaren nog wel kan mee doen aan de EK’s en de WK’s die nog komen en natuurlijk de Olympische Spelen in Tokyo.”

Diskwalificatie

Op de Olympische Spelen van Londen van Peking in 2008 Martina finishte Martina als tweede in de finale van de 200 meter. Hij werd echter gediskwalificeerd omdat hij tijdens de race buiten zijn baan was gekomen. Vier jaar later veroverde Martina de Europese titel op dezelfde afstand.

Vorig jaar leek Martina in Amsterdam opnieuw Europees tweehonderdmeterkampioen te worden. Hij kwam als eerste over de finish, maar net als in Peking volgde diskwalificatie. Ditmaal was de atleet met zijn voet op de witte lijn terecht gekomen. Eerder tijdens het EK had Martina de 100 meter al gewonnen.