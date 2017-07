Russen gaan Amerikaanse diplomaten wegsturen

De Russische regering gaat het aantal Amerikaanse diplomaten in Rusland inkrimpen met circa 40 procent tot 445 medewerkers – hetzelfde aantal diplomaten dat Rusland op dit moment in de VS heeft. De maatregel is een antwoord op de nieuwe sancties die afgelopen vrijdag zijn goedgekeurd door de Amerikaanse senaat.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam deze week nieuwe wetgeving aan die voorziet in een verscherping van de sancties tegen Rusland. De maatregelen zijn een reactie op de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van november vorig jaar. De nieuwe wet voorziet echter ook in economische maatregelen tegen Noord-Korea en Iran.

Technische kennis

De Amerikaanse sancties voorzien in verdere beperkingen in de overdracht van technische kennis op het gebied van olie- en gaswinning. De sancties richten zich ook op deals met de Russische wapen-industrie en het transport van olie en gas. Volgens de nieuwe sancties zijn contracten boven de 8,5 miljoen euro met Russische staatsbedrijven verboden. De sancties verbieden bovendien zaken met bedrijven die wapens leveren aan de Syrische president Assad.

Europese landen hebben deze week laten weten de nieuwe Amerikaanse sancties onwenselijk te vinden. De Duitse minister van Economische Zaken Brigitte Zypries sprak van een „volgend probleem in de toch al moeilijke verhoudingen”.

Annexatie

Sinds de Russische annexatie van de Krim en de oorlog in Oekraïne hebben zowel de VS als de Europese Unie sancties afgekondigd tegen Rusland. In antwoord daarop verbood Rusland de invoer van Europese landbouwproducten. ‘Tegenmaatregelen’ tegen de VS zijn echter lastiger, omdat de handel tussen beide landen verwaarsloosbaar is in vergelijking met de EU.

In de afgelopen weken is het conflict tussen Oekraïne en pro-Russische separatisten weer opgelaaid. Bij beschietingen over en weer vielen tientallen doden. De Amerikaanse gezant voor Oekraïne, Kurt Volker, riep op om het Oekraïense leger te voorzien van Amerikaanse wapens.