Rusland waarschuwt VS: minder diplomatiek personeel in ambassades

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS vrijdagochtend opgedragen het personeelsbestand van de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiging in het land terug te brengen tot 455. Dat meldt persbureau Reuters. De diplomatieke Russische staf in Amerika bestaat momenteel ook uit 455 werknemers.

De Amerikanen hebben tot 1 september de tijd om de reorganisatie door te voeren in de ambassade in Moskou en de consulaire kantoren in Sint Petersburg, Vladivistok en Jekaterinenburg. Russische autoriteiten hebben verder twee panden in Moskou in beslag genomen die de diplomatieke missie eerder gebruikte voor opslag.

De maatregel is een reactie van Rusland op de nieuwe sancties die het land waarschijnlijk krijgt opgelegd. Donderdagnacht stemde de Amerikaanse Senaat in met een wetsvoorstel over strengere economische sancties voor Rusland, vanwege de inmenging in de presidentsverkiezingen vorig jaar. Rusland ontkent die bemoeienis en noemt de sancties “in tegenspraak met het internationaal recht”.

The New York Times en andere media hielden eerder rekening met een dergelijke reactie door de Russische regering, ook al omdat de vorige president, Barack Obama, 35 Russische diplomaten uit het land zette op verdenking van spionage.