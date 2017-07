Noord-Korea vuurt opnieuw raket af

Het Noord-Koreaanse leger heeft vrijdag even voor middernacht lokale tijd opnieuw een ballistische raket afgevuurd. Dat heeft de Japanse premier Shinzo Abe gezegd, meldt persbureau Reuters. Het is nog niet duidelijk om voor soort raket is getest, maar raketdeskundigen denken dat het opnieuw om een intercontinentale raket gaat.

De raket is mogelijk in Japanse wateren geland. Abe heeft een noodvergadering van zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Militaire experts proberen nu te bepalen om wat voor type projectiel het gaat. De raket zou 45 minuten lang gevlogen hebben, aldus Japanse kabinetssecretaris Yoshihide Suga. Een medewerker van het ministerie van Defensie denkt dat de raket een bereik heeft van meer dan 3.000 kilometer.

Mogelijk intercontinentale raket

Doctor Jeffrey Lewis van het Middlebury Institute of International Studies te Monterey schat het bereik op circa 10.000 kilometer. Daarmee zou het de verst reikende raket van Pyongyang zijn die tot nu toe getest is. De schatting is vooral gebaseerd op de lange vliegtijd van drie kwartier.

Het is de eerste Noord-Koreaanse raketproef sinds de test van een intercontinentale ballistische raket op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Dat projectiel, de Hwasong-14 genaamd, heeft een geschat bereik van 7.000 tot 8.000 kilometer. Dat is ver genoeg om Hawaï en Alaska te bereiken.

Of vrijdag opnieuw de Hwasong-14 getest werd, zal moeten blijken na analyse van vluchtgegevens en beelden van de lancering. Experts denken dat Noord-Korea aan meerdere typen intercontinentale raketten werkt, hoewel er tot nu toe pas één is getest.

VS

Pyongyang werkt al jaren aan een raket die het Amerikaanse vasteland moet kunnen raken. Het ultieme einddoel voor het regime van Kim Jong-un is een intercontinentale raket die kan worden uitgerust met een kernkop. De Noord-Koreanen denken met deze militaire mogelijkheid de Amerikanen te kunnen afschrikken om het land eventueel binnen te vallen.

Het Pentagon heeft de raketproef bevestigd. Noord-Koreaanse staatsmedia hebben nog geen melding van de nieuwste proef gedaan.