Niemand heeft zo’n indrukwekkend seksleven als de kwal

De kwal Naam oorkwal Latijnse naam Aurelia aurita Tentakels vier tot acht Eet plankton, visjes Grootte 10 tot 40 centimeter Kleur doorzichtig

Je doet me denken aan Casper. Dat aardige stripverhalenspookje dat altijd vrienden probeert te maken, maar nooit gezien wordt. En als mensen hem wel zien, rennen ze gillend weg. Ach, het leven zit vol misverstanden. Kwallen worden gezien als gladde beach boys in de branding die zwemmers onzedelijk betasten. Nee, je bedoelt het niet zo. Maar ook onbedoeld kun je mensen pijn doen. Je tentakels steken venijnig.

De naaktslak is geen Beach Boy. Eerder een verlichte zenmeester

Los van die steken onder water mag je er best zijn. Je herinnert ons aan de mooie dingen des levens: zon, zee, strand, gelatinepuddinkjes. Zelf ben ik vooral onder de indruk van je seksleven. Je spuugt je sperma uit in zee, waarna een vrouwtje het opeet. Vervolgens groeien er uit haar lichaam verschillende bultjes. Die maken zich los: zo worden kwalletjes geboren. Je familielid Turritopsis nutricula – Casper II – heeft een nog merkwaardiger naspel. Zijn vrouwtje produceert een pakketje eitjes en legt het ergens neer. Daarna komt Casper II de eitjes bevruchten. Geen glibberig rendez-vous, gewoon praktisch. Maar vervolgens voert Casper II een post-coïtaal ballet uit. Hij zinkt naar de bodem en verliest zijn gelatinehoed en tentakels. Er rest niets dan een vormeloos hoopje kwallenkwab. Daaruit groeit een dun steeltje met een soort schoteltje erop. Zodra dat loslaat, zwemt het weg – als kwal. Herrezen uit de dood.

Zo kan Casper II zichzelf steeds verjongen en is hij in principe onsterfelijk. Bij mensen zou het voor chaos zorgen als we na een orgasme zouden verschrompelen tot foetus. Er zouden regels moeten komen voor wie wanneer seks mag hebben – wie moet anders onze luiers verschonen? Maar bij jullie verloopt alles soepel. Onzichtbaar en onsterfelijk: jullie zijn werkelijk superieur aan ons.