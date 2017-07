In memoriam: de iPod (2001-2017)

Hij heeft het nog een paar jaar dapper uitgehouden, maar nu is het dan toch zover: de iPod is niet meer. Donderdag maakte Apple bekend dat het stopt met de iPod Nano en Shuffle. De modellen zijn al verdwenen uit de onlinewinkel van de Californische techgigant.

De beslissing van Apple betekent de stille dood van één van de meest iconische gadgets aller tijden. Goed, de iPod Touch blijft voorlopig nog te koop, maar dat is feitelijk een iPhone zonder belfunctie. De Nano en de Shuffle waren de laatste twee iPods in de geest van de oorspronkelijke versie uit 2001. Apparaten zonder apps en camera, die voor maar één ding bedoeld waren: muziek afspelen.

Duizend liedjes

Wie begin jaren 2000 op straat naar muziek wilde luisteren, was gebonden aan lompe discmans, waarmee je maar één CD kon afspelen. De iPod beloofde een flinke revolutie. “Op dit apparaatje staan duizend liedjes, en hij past zo in mijn broekzak”, orakelde Steve Jobs in oktober 2001 tijdens de presentatie van de eerste iPod-generatie.

Steve Jobs introduceert de iPod, oktober 2001.

De iPod werd een enorm verkoopsucces. De muziekspeler - eerst in één versie verkrijgbaar, later ook in compactere uitgaven - ging honderden miljoenen keren over de toonbank. Op het hoogtepunt in 2008 verkocht Apple omgerekend voor bijna 7 miljard euro aan iPods. Misschien ook met dank aan de opvallende reclames waarmee Jobs en de zijnen de speler aanprezen. Of aan de samenwerkingen die Apple sloot met grote artiesten, waaruit bijvoorbeeld de U2-iPod voortkwam.

In het kielzog van de iPod werd ook iTunes, Apples muziekprogramma voor op de computer, een speler van formaat. Dat kwam door een slimme zet van Apple: wie een iPod kocht, kon er alleen muziek opzetten via iTunes. Die muziek konden klanten kopen in de online muziekwinkel die vanaf 2003 bij het programma zat. Inmiddels zijn er in deze iTunes Store tientallen miljarden liedjes verkocht.

Apple, dat in de jaren negentig op sterven na dood was, werd dankzij de iPod weer een florerende onderneming. Later kwam het bedrijf met de iPhone en de iPad, die nog veel meer geld opleverden. De belangrijkste troef van die apparaten was, net als bij de iPod, hun simpele, intuïtieve besturing.

Smartphonegolf

De iPhone stond aan de basis van de smartphonegolf die de wereld inmiddels heeft overspoeld - en daarmee ook aan het begin van het einde van de iPod. De iPhone heeft een iPod-app, met alle functionaliteit van een iPod. Wie gaat er dan nog met twee apparaten rondlopen? De opkomst van streamingdiensten als Spotify was een nieuwe nagel aan de doodskist van de iPod.

Een iPodreclame uit de beginjaren van het apparaat. De commercials onderscheidden zich met hun aparte grafische stijl.

De verkopen van losse muziekspelers als de iPod zijn de laatste jaren ingestort. Apple besloot in 2014 al de erfgenaam van de originele iPod, inmiddels omgedoopt tot iPod Classic, om zeep te helpen. De omzet uit de iPod-tak was de laatste jaren zo gering, dat hij in jaarverslagen onder de noemer ‘overige apparaten’ belandde. Het was een kwestie van tijd voor de resterende iPods ook uit de schappen zouden verdwijnen.

Fanatieke iPod-fanaten hebben nog één laatste toevluchtsoord: op eBay is een levendige handel ontstaan in gereviseerde iPod Classics. Voor krap 150 euro ben je de eigenaar van een exemplaar met een nieuwe batterij en een harde schijf van 80GB - tienduizenden liedjes, zo in je broekzak.