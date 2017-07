Dode en gewonden bij steekpartij supermarkt Hamburg

Bij een aanval met een mes in een supermarkt in de Duitse stad Hamburg is vrijdag één persoon om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, meldt de Duitse politie. De verdachte is gearresteerd. Hij handelde volgens de politie alleen.

Volgens Bild kreeg de politie even na 15.00 uur meldingen over een man die in supermarkt Edeka aan de Fuhlsbüttler-straat op willekeurige voorbijgangers instak.

Het is niet duidelijk om hoeveel gewonden het gaat. Ook is over de ernst van de verwondingen nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar het motief van de dader. Berichten over een mogelijke roofoveral kan de politie niet bevestigen.

Supermarkt Edeka in de wijk Barmbek: