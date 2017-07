Dochter oud-president Oezbekistan zit vast

De dochter van de vorig jaar overleden president Islam Karimov van Oezbekistan is in dat land aangehouden. Gulnara Karimova werd in 2015 veroordeeld voor afpersing en verduistering en wordt van meer misdaden verdacht, meldt persbureau Reuters op basis van de openbaar aanklager in Oezbekistan.

Algemeen werd aangenomen dat Karimova al sinds 2015 onder huisarrest was geplaatst in Oezbekistan, maar dat is nooit bevestigd. Ze verdween in 2014 uit de openbaarheid nadat ze een ruzie had met haar vader. Oezbekistan wil nu zo’n 1,5 miljard dollar van haar tegoeden bevriezen. Die bevinden zich onder meer in Zwitserland, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Er zit ook een Nederlandse tintje aan de illegale activiteiten waar Karimova van beschuldigd wordt. Telecombedrijven VimpelCom en TeliaSonera zijn in Nederland gevestigd en hebben zo’n 300 miljoen euro aan steekpenningen betaald aan Takilant, een brievenbusfirma uit Gibraltar die eigendom is van Karimova. De telecombedrijven betaalden boetes van respectievelijk 716 miljoen en 1,25 miljard euro.

Takilant moest 1,6 miljoen euro betalen. Het OM verdenkt ook ING van betrokkenheid bij de transacties.

Karimova was een invloedrijke zakenvrouw. Ze werd gezien als opvolger van haar vader, maar in 2014 raakten de twee in onmin. Ook na de dood van Karimov in september 2016 lieten de autoriteiten niks los over de situatie van Karimova.