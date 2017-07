De tech-revolutie groeit helemaal scheef

Belofte van internet gebroken

Openheid, democratisering van informatie en grotere vrijheid voor individuen: dat waren de beloften van de beginjaren van het internet. Maar het vertrouwen in die mooie beloften is omgeslagen in zorgen over machtsconcentratie die de individuele keuzevrijheid juist beperkt. De cruciale infrastructuur is in handen gekomen van een handjevol bedrijven.

De uitvinder van het www, de Brit Tim Berners Lee, publiceerde eerder dit jaar een open brief waarin hij grote zorgen uitte over de greep die de grote bedrijven hebben op onze informatievoorziening. Hij voert dan ook actie voor meer zeggenschap van burgers over hun data, en voor nieuwe opensource-technologieën die de macht van de reuzen kunnen breken. Voorlopig zonder veel effect.