Bosbranden in Europa: de experts op tv blijven rustig

In het Zuiden van Europa woeden deze zomer hevige bosbranden. Veel mensen zagen hun bedrijven en soms ook woningen in vlammen opgaan. Een grote brand in Spanje dreef zo’n tweeduizend mensen uit hun huizen. En in de Côte d’Azur werden deze week tienduizend mensen geëvacueerd, onder wie veel toeristen.

Die toeristen, daar sloegen de redacties van RTL Summer Night en Jinek gisteren op aan. Want daar zaten, godzijdank, ook Nederlanders tussen. Bovendien: komend weekend is het zwarte zaterdag – de jaarlijkse uittocht van vakantiegangers richting het Zuiden. Wat staat die mensen te doen? Kunnen ze met hun sleurhut nog wel richting camping?

Om daar antwoord op te geven hadden beide programma’s twee deskundigen uitgenodigd. Maar daar begonnen ze natuurlijk niet mee. Eerst moest het probleem in kaart worden gebracht. Dat betekende heel veel beelden. Dikke rookwolken, aanrukkende brandweerlieden, huilende toeristen en een verkoolde camping; het kwam allemaal voorbij.

Bij Beau van erven Dorens (RTL) zaten twee toeristen aan tafel die net terug waren van een vakantie in Frankrijk. Een jongen en een meisje, beiden zongebruind. Ze zaten op een camping waar ze al twintig jaar komen. Relaxen, een beetje varen, genieten van het mooie weer. Tot twee dagen geleden. „Ik hoorde in ene allerlei herrie op de camping, sirenes”, zei de jongen. Toen hij zijn tent uitkwam, bleek het om een bosbrand te gaan. In de verte zag hij rook die rood oplichtten. „Het was op flinke afstand, maar het is toch schrikken als je je tent uitkomt. Het is eerste wat je doet, is dan maar je kostbare spullen bij elkaar rapen.”

Presentator Beau van Erven Dorens zag het helemaal voor zich: „En dat is dan je vakantie? Dat je rent voor je leven, met je spullen op je arm?” Het meisje had, bij wijze van voorzorgsmaatregel, een nacht op het strand geslapen. Sommige campinggasten hadden al twee dagen op strand geslapen, zei ze, op luchtbedden. „Hoe was dat?” vroeg de presentator.

„Op zich was het wel gezellig, op het strand.” Het meisje lachte. „Maar”, voegde ze er gauw aan toe, „ik kan me voorstellen dat het verschrikkelijk is als je een baby hebt of kleine kinderen.”

In beeld: De hevige bosbranden van Europa

Eva Jinek kon haar bezorgde vragen kwijt bij de directeur hulverlening van de ANWB, Rian Vreeburg. Die straalde een en al rust uit. Volgens Vreewijk is het vuur inmiddels al beter onder controle. Maar door de wind en de rook, lijkt zo’n brand vaak dichtbij. Branden komen in Zuid-Frankrijk vaker voor, de autoriteiten hebben daarom heel goede evacuatieplannen. Het beste wat mensen kunnen doen, is daarin meegaan. Het advies opvolgen. Mochten ze in een gymzaal slapen, dan kunnen ze vast gauw weer terug naar hun caravan.

Ook Van Erven Dorens’ deskundige, klimaatwetenschapper Sander Veraverbeke, relativeerde de boel. Hij verklaarde hoe de branden ontstaan. Toeristen gaan naar Zuid-Europa omdat het daar droog en warm is. Prima, maar dat betekent ook dat de kans op bosbranden groter is. Negentig procent van de branden is aangestoken, de overige tien procent wordt vaak veroorzaak door bliksem. Veraverbeke had ook even de statistieken bekeken, en volgens hem is het aantal branden dat tot nu toe woedt niet meer dan gemiddeld.

Beau van Erven Dorens vatte het prachtig samen: „Zo mooi, zo’n wetenschapper die alle opwinding relativeert.”