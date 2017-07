Afschaffing Obamacare strandt weer

De Amerikaanse Senaat heeft vrijdagochtend met de meest nipte meerderheid (51-49) een laatste voorstel verworpen om de zorgwet van oud-president Obama gedeeltelijk af te schaffen. Hiermee is er een voorlopig einde gekomen aan de verwoede pogingen van de Republikeinen om ‘Obamacare’ te ontmantelen – een gevoelige nederlaag voor president Donald Trump en zijn partij.

Tijdens een dramatische avond en nacht bracht senator John McCain uit Arizona, bij wie onlangs een hersentumor is geconstateerd, de doorslaggevende stem uit tegen gedeeltelijke afschaffing van de Affordable Care Act van Obama. Hij voegde zich bij twee andere Republikeinse senatoren die zich verzetten tegen afschaffing, Susan Collins uit Maine en Lisa Murkowski uit Alaska.

Onverwachte slag

McCain bracht een onverwachte, zware slag toe aan de inspanningen van Trump en de Republikeinen om Obamacare af te schaffen. Zijn rol bij de stemming, die Obamacare in stand houdt, is pikant: in 2008 was McCain de tegenstander van Obama bij de presidentsverkiezingen. En Trump heeft de 80-jarige Vietnamveteraan in het verleden persoonlijk aangevallen door zijn heldhaftigheid in twijfel te trekken.

Met hulp van McCain werd het laatste noodplan van de Republikeinen, dat bekendstond als een skinny repeal (‘magere afschaffing’) verworpen. Alle 46 Democraten stemden tegen, samen met twee partijloze senatoren. Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat en aanvoerder van pogingen om Obamacare op te doeken, sprak van „een teleurstellend moment”.

Door de mislukking van zelfs deze uitgeklede versie zit Trump, voor wie afschaffing van Obamacare een belangrijke verkiezingsbelofte was, na zes maanden als president zonder groot wetgevend succes. „Drie Republikeinen en 48 Democraten hebben de Amerikaanse bevolking in de steek gelaten”, schreef hij vrijdagochtend op Twitter.

De Republikeinen in de Senaat probeerden deze week wederom van Obamacare af te komen. Niemand wist hoe dat precies gedaan moest worden

Laatste wanhoopspoging

De ‘magere afschaffing’ van Obamacare was een laatste wanhoopspoging van McConnell om aspecten van de zorgwet die Republikeinen het meest dwars zitten op te heffen, zoals de verplichting van burgers om een verzekering af te sluiten en de plicht van grote werkgevers om zorgverzekeringen aan te bieden aan hun werknemers. Ook zou een belangrijke organisatie voor seksuele gezondheidszorg, Planned Parenthood, geen geld meer krijgen. Medicaid, dat hulp biedt aan Amerikanen met lage inkomens, zou bij deze versie wel intact blijven.

Eerder slaagden de Republikeinen, die sinds zeven jaar beloven Obamacare op te doeken, er wegens onderlinge onenigheid niet in om een alternatieve zorgwet aan te nemen of Obamacare volledig af te schaffen – ook al hebben ze de meerderheid in beide huizen van het Congres. Republikeinse tegenstanders van afschaffing van de zorgwet, die ongeveer 20 miljoen Amerikanen aan een zorgverzekering heeft geholpen, achten het onverantwoord om de wet in te trekken zonder een werkbaar alternatief.

Voor gematigde Republikeinen was de jongste versie alleen bespreekbaar als opmaat naar onderhandelingen over een nieuwe zorgwet. De vrees bestond echter dat het Huis een magere afschaffing zou bekrachtigen en direct naar Trump zou sturen voor zijn handtekening. Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis, gaf een verklaring uit dat dit niet zou gebeuren, maar McCain achtte die belofte ontoereikend. De zieke senator riep tijdens een emotionele toespraak op tot samenwerking tussen beide partijen om het zorgstelsel te verbeteren.