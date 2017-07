Drie Tomorrowland-bezoekers toch welkom

Drie mensen van wie na een screening de toegang tot het Belgische festival Tomorrowland geweigerd werd, mogen daar alsnog naartoe. Ze begonnen een kort geding en hebben dat gewonnen. Wel moeten de festivalgangers zich bij de ingang laten controleren door de politie, schrijft VRT Nieuws.

Alle 400.000 mensen met een ticket voor festival Tomorrowland werden door de Belgische politie preventief gescreend. In totaal kregen 37 mensen volgens de VRT te horen dat ze niet welkom waren op het dance-evenement in Boom (bij Antwerpen). Zij zouden een risico vormen voor de veiligheid. Het zou onder meer gaan om bezoekers die tijdens eerdere festivals betrokken waren bij vechtpartijen. De politie wilde eerder niet zeggen of er ook festivalgangers vanwege terreurverdenkingen zijn geweerd.

Stigma

Afgelopen weekend was het eerste deel van Tomorrowland en vrijdag begint het tweede weekend. De drie geweigerde bezoekers die naar de rechter stapten, hadden daar kaarten voor gekocht. De rechtbank heeft nu bepaald dat zij alsnog toegelaten moeten worden.

De drie hebben geen strafblad, maar vooral het stigma dat ze dreigden te krijgen zou doorslaggevend zijn geweest. De festivalorganisatie waarschuwt dat anderen die zijn geweigerd nog steeds niet naar binnen mogen. Twee geweigerde bezoekers kregen na een extra controle te horen dat ze alsnog welkom waren.

Initiatief

Het initiatief voor de screening lag bij de federale politie. De gemeentes Boom en Rumst stemden in met het plan. Het was voor het eerst dat er in België op zo’n grote schaal festivalgangers werden nagetrokken. De drie geweigerde bezoekers spanden een kort geding aan tegen de Belgische staat, de organisator van Tomorrowland en de gemeentes Boom en Rumst.