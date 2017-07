PSV mag aan de bak na nederlaag tegen NK Osijek (0-1)

Voor PSV is het bereiken van de play-offs om een plaats in de Europa League nog ver weg. De Eindhovense club verloor thuis met 0-1 van het Kroatische Osijek waardoor het volgende week in de terugwedstrijd vol aan de bak zal moeten om de schade te repareren.

De enige treffer van de wedstrijd viel in de 57ste minuut. Borna Barisic benutte namens de Kroaten een strafschop na een overtreding van verdediger Joshua Brenet. Ondanks diverse kansen wisten de PSV-aanvallers niet meer te scoren. Steven Bergwijn raakte met een poeier nog wel de paal.

PSV speelt volgende week donderdag de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. Als de club die doorkomt, dan volgen de play-offs voor een plaats in de groepsfase van het Europese bekertoernooi.

Utrecht gelijk tegen Lech Poznan

Enkele tientallen kilometers noordelijker hield FC Utrecht Lech Poznan op 0-0. De ploeg van trainer Erik ten Hag overtuigde niet tegen de Poolse club. In een kolkende Galgenwaard was Lech Poznan een stuk beter, maar wist FC Utrecht een gevaarlijke tegentreffer te voorkomen.

De Nederlandse club had het vooral aan doelman Jensen te danken dat het 0-0 bleef. De keeper redde een aantal keer knap op Poolse schoten. Zakaria Labyad was vlak voor de rust namens FC Utrecht nog het dichtst bij een treffer. Hij zag zijn schot naast getikt worden door de Poolse doelman Putnocky.