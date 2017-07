Palestijnse woede slaat om in feest

De Israëlische politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag alle extra veiligheidsvoorzieningen weggehaald op de Tempelberg in Jeruzalem. Daarmee lijkt de Israëlisch-Palestijnse crisis rond deze voor moslims en joden heilige plek te zijn bezworen. Vanochtend leidde het weghalen van de resterende bewakingscamera’s tot uitzinnige taferelen bij de toegang tot de Al-Aqsa-moskee in de Oude Stad van Jeruzalem. Moslimleiders riepen de gelovigen op hun protesten te staken en weer te gaan bidden bij deze voor moslims zeer belangrijke moskee op de Tempelberg.

Voor het eerst lieten ook Palestijnse vrouwen zich in grote aantallen zien.

De veiligheidsmaatregelen bij de Tempelberg werden eerder deze maand getroffen nadat daar op 14 juli twee Israëlische politieagenten werden doodgeschoten door Palestijnen. De Israëlische autoriteiten reageerden met extra veiligheidsmaatregelen, waaronder het aanbrengen van detectiepoorten om te voorkomen dat passanten op de Tempelberg vuurwapens of messen bij zich zouden dragen. Voor Israël was dat een volkomen logische maatregel, maar voor de Palestijnen was het een uiterst gevoelige stap. Zij zagen er een bedreiging in van de status quo. Zij zien de Tempelberg als enige plek waar ze vrij zijn van de Israëlische bezetting. De Palestijnen zijn van mening dat Israël niet het recht heeft dergelijke maatregelen te nemen. De Al-Aqsa-moskee wordt beheerd door de islamitische stichting Waqf, die rapporteert aan Jordanië.

Israël haalt metaaldetectoren bij de Tempelberg weg. Daarmee lijkt de angel te zijn verwijderd uit een escalerend conflict dat al meerdere levens heeft gekost

Als reactie op de Israëlische maatregelen braken rellen uit, waarbij afgelopen vrijdag zes doden vielen, in de Oude Stad van Jeruzalem maar ook op de Westelijke Jordaanoever. Deze week kondigde de Israëlische regering aan de detectiepoorten weg te halen, maar omdat er camera’s en bevestigingsrails bleven hangen, vreesden de Palestijnen dat Israël meer geavanceerde technieken zou inzetten, zoals camera’s met automatische gezichtsherkenning. Nu de veiligheidsmaatregelen zijn ingetrokken, heeft de Palestijnse woede plaats gemaakt voor vreugde, afgaande op de uitbundige taferelen van donderdagochtend. „Allah is de grootste, Allah is de grootste”, zongen vrouwen terwijl een bejaarde Palestijnse man met zijn wandelstok priemend in de lucht op de schouders werd getild.

Nadat van Palestijnse zijde voor deze vrijdag opnieuw een ‘Dag van Woede’ was aangekondigd, werd voor massaal geweld gevreesd rond het vrijdagmiddaggebed, net zoals dat vorige week plaatsvond.

Palestijnen vieren het Israëlische besluit om alle extra veiligheidsmaatregelen rond de Tempelberg in te trekken. Foto Amir Cohen/Reuters

Het verwijderen van alle camera’s en poortjes is een gevoelige politieke nederlaag voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Uit een opiniepeiling bleek dat 77 procent van de volwassen Israëlische bevolking het verwijderen van de detectiepoorten eerder in de week al als een „overgave” beschouwde. Voor de Palestijnen betekent de Israëlische stap een grote overwinning. De voorbije avonden kwamen ze met duizenden opdagen om uit protest buiten de Al-Aqsa-moskee op straat te bidden.

Deze donderdagochtend breidden de festiviteiten bij de moskee zich steeds verder uit. Er werden luidsprekers aangedragen, Palestijnse vlaggen kwamen te voorschijn en Israëlische veiligheidstroepen rukten uit om de groeiende groep feestvierders in de gaten te houden. Voor het eerst lieten ook Palestijnse vrouwen zich in grote aantallen zien. Rond het middaguur trokken ze al leuzen schreeuwend in een soort overwinningsmars door de Oude Stad.

