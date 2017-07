Ook Volkswagen ontkent aantijgingen over kartel

Volkswagen neemt afstand van beschuldigingen over een kartel met andere autobouwers uit Duitsland. Daarover schreef het Duitse weekblad Der Spiegel vorige week. De gesprekken met concurrenten zijn volgens Volkswagen een gewone manier om innovatie na te jagen.

Het contact tussen Audi, Porsche, BWM en Daimler is volgens de autoproducent niet ongebruikelijk. “Die gesprekken brengen veel voordelen met zich mee, en niet in de minste plaats voor consumenten.” Het bedrijf blijft verder weg van inhoudelijk commentaar over de beschuldigingen en werkt mee aan het onderzoek.

Maandag wees BMW de beschuldigingen al “categorisch” af. Het bedrijf benadrukte in een reactie dat “alle auto’s aan de Europese regels voldoen“.

Der Spiegel meldde vorige week dat autoproducenten Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler sinds de jaren negentig in geheime werkgroepen hun beleid op elkaar zouden hebben afgestemd. Dit zou Volkswagen vorig jaar zelfs schriftelijk hebben opgebiecht.

In de loop der jaren zouden meer dan 200 mensen betrokken zijn geweest bij het geheime overleg. Er werd gesproken over techniek, strategie, markten, kosten en toeleveranciers – en ook over het probleem van de hoge uitstoot van schadelijke gassen bij dieselvoertuigen.

Met dat laatste zou de basis zijn gelegd voor het dieselschandaal. In 2015 kwam naar buiten dat VW zijn dieselauto’s voorziet van software, die ervoor zorgt dat de auto’s in testsituaties een aanzienlijk lagere uitstoot van schadelijke gassen hebben dan op de weg.

Opheldering

Verschillende Duitse politici hebben inmiddels opheldering geëist om wat volgens Der Spiegel “een van de grootste kartelaffaires uit de Duitse geschiedenis” is. De Europese Commissie liet dit weekeinde al weten zich over de vermeende afspraken te buigen. Erop reageren kon een woordvoerder tegenover persbureau DPA nog niet. Daarvoor is het nu nog te vroeg.

De auto-industrie is een cruciale sector in de Duitse economie. Meer dan 800.000 mensen werken bij de autoproducenten en hun toeleveranciers. Maar hoewel de bedrijven grote winsten maken, en de export floreert, is de toekomst voor de branche onzeker.