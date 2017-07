‘Max is op elk gebied beter geworden’

Waar het gebeurt, dat kan hem natuurlijk niets schelen, maar wat zou het fijn zijn als hij Max Verstappen in de tweede helft van dit Formule 1-seizoen een grand prix kan zien winnen. Dat hij een keer weer een zoet ‘thank you, Christian’ over de boordradio hoort, zoals in Barcelona vorig jaar, in plaats van de symfonie van scheldwoorden die zo vaak in zijn koptelefoon terechtkwam de afgelopen maanden.

Bij Christian Horner (43), teambaas van Red Bull, politicus van de paddock, liggen de emoties niet aan de oppervlakte. Hij lijkt altijd het baken van rust als zijn coureurs hun emoties voor op hun tong hebben liggen. In ieder geval vóór de schermen. Staat Verstappen na een race als die in Canada, waar hij op een tweede plek in de race zijn auto na een batterijprobleem in de berm moest zetten, voor de camera’s te verkondigen dat „het hele seizoen al ruk is”, dan zegt Horner vervolgens gewoon dat hij het daarmee niet eens is. En dat Verstappen dan wel zo reageert, dat snapt hij best. Wat denken we dan, als hij direct na zo’n race een microfoon onder zijn neus geduwd krijgt? Dat hij gaat zeggen hoe geweldig hij het vindt gaan?

We zitten daags na de grand prix op Silverstone met een groepje Nederlandse journalisten op hoge witte barstoelen aan een even zo hoge witte tafel in de ‘Hall of Fame’ bij de fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes. Het is de enige ruimte waarvoor ze bij de receptie je telefooncamera niet afplakken. Op de achtergrond staan alle auto’s uit de geschiedenis van het team strak en smetteloos opgesteld in een halve cirkel. 2005 tot en met 2016. Van donkerblauw naar paarsig, naar wat meer geel en rood, van David Coulthard tot Verstappen. Het is ook de geschiedenis van Horner, al teambaas – destijds de jongste ooit in de F1 – sinds Red Bull het team van Jaguar overnam. Met Sebastian Vettel, nu Ferrari, werd hij vier keer achtereen wereldkampioen; 2010 tot en met 2013, de dominante jaren van Red Bull.

Voortekenen waren al slecht

Horner zal het huidige seizoen dan wel niet „ruk” noemen, echt goed gaat het niet. Dit jaar zou het team weer mee gaan doen om de wereldtitel, was de verwachting. Maar bij de wintertests in februari in Barcelona wist Horner al dat dat niet ging lukken.

„Bij de tweede test werd het duidelijk. Niet eens zozeer vergeleken met andere teams, maar vergeleken met onze eigen gegevens. We dachten: hee, wat we nu op het circuit presteren, komt niet overeen met wat we in de windtunnel zien. Het circuit liegt niet, de stopwatch is koning.”

Dus moest het team snel identificeren waar de problemen lagen, oplossingen vinden, maar, zo zegt Horner, dan ben je al een paar races verder. „Pas vanaf Barcelona, toen we de eerste upgrades toepasten, konden we progressie boeken.”

Maar nog meer dan een achterstand op Mercedes en Ferrari wordt dit seizoen voor Red Bull getekend door veel pech, veelal veroorzaakt door de onbetrouwbaarheid van het materiaal. Hoewel Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo ook meerdere keren problemen heeft gehad, stonden er bij hem wel vijf podiumplekken tegenover, waaronder één overwinning. Ricciardo profiteerde daarbij van de pech van Verstappen, die op kansrijke posities races buiten zijn schuld om niet kon afmaken. In vijf van de tien races in de eerste helft van het seizoen haalde hij de finish niet.

Hoewel Verstappen meermaals zijn teleurstelling liet blijken, is Horner lovend over hoe hij daarmee omging. „Hij heeft ongelofelijke volwassenheid getoond. Het is een moeilijke tijd geweest in zijn nog korte carrière, maar hij is nooit irrationeel geworden. Zijn arbeidsethos is heel sterk; tijdens de race heeft hij even zijn moment, daarna is hij, boem, weer gefocust op de volgende.” Alle pech maakt Verstappen een nog betere coureur, zegt Horner. „En laten we niet vergeten: hij is pas negentien. We hebben het over een jongen die hier in Engeland nog geen huurauto kan meekrijgen. Hoe hij omgaat met de druk en de verwachtingen en ook de toegenomen interesse vanuit Nederland, is indrukwekkend.”

Een betere coureur

Aan de WK-stand, waar hij op zijn zesde plek maar vijf punten voorsprong heeft op Sergio Pérez (Force India), is het niet te zien, maar Horner vindt Verstappen sterker dan vorig jaar.

„Zijn zelfverzekerdheid, hoe hij werkt met zijn engineer, hoe hij een raceweekend ‘leest’. Hij heeft Daniel, toch een van de beste coureurs in de F1, zeker in kwalificaties, al vaker verslagen dan andersom. Hij is beter geworden op elk gebied.”

Het zijn roerige tijden bij Red Bull, tijden waarin geluk en ongeluk hand in hand lijken te gaan. In veel teams aanleiding voor frictie, dus Horner kan maar wat blij zijn dat hij twee coureurs in zijn team heeft die het goed met elkaar kunnen vinden. Héél anders dan, zeg, tussen Vettel en Mark Webber in de kampioensjaren. Hij schiet in de lach. „Niet te vergelijken, die twee hádden na zes maanden al geen relatie meer. Max en Daniel zijn rivalen, maar hun competitiviteit is beperkt tot het circuit; ze reizen samen, wonen in hetzelfde complex in Monaco, ze zien elkaar best veel. En ja, dat kan best veranderen als ze samen strijden om een wereldtitel. Maar ik kan geen twee coureurs bedenken die ik liever zou hebben.”

Horner is ervan overtuigd dat Red Bull de goede kant op gaat. In Hongarije dit weekend komt het team met een reeks upgrades en na de zomerstop van een maand kan er hopelijk weer met grotere regelmaat iets gevierd worden. Tegelijkertijd begint rond dit moment de ontwikkeling van de auto van volgend jaar. „Nu de regels blijven zoals ze zijn, kun je wat je dit jaar hebt geleerd in de volgende auto stoppen.”

Die auto moet Verstappen, wiens contract afloopt in 2019, de kans geven mee te doen om de wereldtitel. „Als we dat doen, is er volgens mij geen team waarvoor hij liever rijdt.”

