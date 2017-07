Ex-topman Petrobras opgepakt in corruptieonderzoek

De Braziliaanse autoriteiten hebben donderdag de voormalig topman van staatsoliebedrijf Petrobras, Aldemir Bendine, opgepakt. De arrestatie van Bendine is opvallend. In 2015 werd hij aangesteld om schoon schip te maken bij het door corruptieschandalen geplaagde olieconcern.

Reuters schrijft dat de autoriteiten Bendine ervan verdenken smeergeld te hebben aangenomen van de Braziliaanse onderneming Odebrecht. Odebrecht is een van de grootste bouwconcerns ter wereld en tevens een van de hoofdrolspelers in de smeergeldaffaire rond Petrobras. Kort nadat Bendine was aangesteld als directeur, zou hij 3 miljoen Braziliaanse real (ongeveer 800.000 euro) van het bouwbedrijf hebben geëist, schrijft de procureur-generaal in een verklaring.

‘Niet beschadigd’

Als Odebrecht dit geld zou betalen aan aan de topman, zou het “niet beschadigd worden door Petrobras” in het grootschalige corruptieschandaal dat een jaar ervoor was losgebarsten, beloofde Bendine. Odebrecht betaalde. Daarnaast zou Bendine in 2017 nog eens 3 miljoen real hebben gekregen van het bouwbedrijf nadat hij Petrobras had verlaten. Waarom hij dit geld kreeg, laat de procureur-generaal in de verklaring niet weten, zo schrijft Reuters.

Bendine was directeur tussen 2015 en 2016. Daarvoor hij was van 2009 tot 2015 topman bij staatsbank Banco do Brasil, een van de grootste banken van het land. De arrestatie van Bendine vormde onderdeel van een grote politieactie donderdag. Drie arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd, net als elf tot huiszoekingsbevelen.

Corruptieschandaal

Het corruptieschandaal rond Petrobras beheerst al jaren de Braziliaanse politiek. Meer dan honderd topfunctionarissen en politici zijn inmiddels veroordeeld. In de aanloop naar het WK voetbal (2014) en de Olympische Spelen (2016) werkten Odebrecht, Petrobras en Braskem, een dochterbedrijf van Odebrecht, samen aan verschillende grote projecten. Met opzet stelde Odebrecht daarbij hoge rekeningen op en sluisde het de extra inkomsten door naar invloedrijke politici.

In ruil hiervoor kreeg de bouwonderneming meer opdrachten. Op hun beurt financierden politici met het smeergeld verkiezingscampagnes. Er ging naar schatting voor 2 miljard dollar (1,7 miljoen euro) aan smeergeld rond tussen Petrobras, Odebrecht en Braskem.

In de corruptie-affaire is eerder deze maand voormalig Braziliaans president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva veroordeeld tot 9,5 jaar gevangenisstraf. De rechter achtte bewezen dat Lula, president tussen 2003 en 2011, voor één miljoen euro aan steekpenningen ontving van bouwbedrijf OAS.