Duitsland mag buitenlandse terreurverdachten uitzetten

Vreemdelingen van wie door veiligheidsdiensten wordt vermoed dat zij een terreurgevaar vormen, mogen ook zonder strafrechtelijke vervolging Duitsland worden uitgezet. Er bestaan volgens het constitutionele hof in Karlsruhe geen grondwettelijke bezwaren tegen een dergelijk besluit, melden Duitse media donderdag.

Aanleiding voor de gerechtelijke uitspraak is een zaak die door een Algerijns staatsburger was aangespannen. De man kwam voor het eerst in 2003 naar Duitsland en werd dit jaar aangemerkt als gevaarlijk. Hij werd hierop uitgezet naar Algerije. Zijn beroep bij het constitutionele hof mocht niet baten.

Wet ingevoerd na 9/11

De wetsparagraaf stelt dat mensen zonder Duitse nationaliteit versneld mogen worden uitgezet als zij een “bijzonder gevaar vormen voor de veiligheid in de Bondsrepubliek Duitsland of om terreurdreiging af te wenden”. Donderdag werd de wet voor het eerst getoetst aan de grondwet.

De paragraaf werd ingevoerd na de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York. Sindsdien werden diverse terreurverdachten Duitsland uitgezet. In de nasleep van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt van vorig jaar december werden twee mannen aangehouden tijdens een antiterreuractie in Göttingen en vervolgens uitgezet. Voor een strafzaak waren hun terreurplannen “niet concreet genoeg”.