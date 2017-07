De Chaos staat er nu treurig bij

Als je op de kermis in Tilburg rondvraagt naar de stilgelegde attractie, weet zogenaamd niemand waar je het over hebt. „Ik ben hier niet bekend”, zegt de man achter de schietkraam. „Die draait gewoon, hij staat daar!”, zegt de andere exploitant. Hij wijst in de verkeerde richting. Maar de zeventienjarige Jenisan vindt hem wel.

„Kijk, mam!”, roept hij, en gebaart naar de Chaos, een grote vijfpotige attractie met groene en roze lichten. „Precies met deze was er in Amerika een dode!”

De Chaos ligt er vanavond treurig bij. De attractie staat stil, de lichten zijn uit en de kassa is onbemand. Af en toe blijft er iemand staan om te kijken. „Als je de beelden hebt gezien denk ik niet dat je hier nog in wil”, zegt Henrie (22).

Woensdag werden in de Amerikaanse staat Ohio uit precies dit type toestel meerdere mensen geslingerd. Een 18-jarige jongen kwam daarbij om het leven, zeven anderen raakten gewond. De Ohio State Fair, waar het ongeluk gebeurde, is volledig stilgelegd.

De Fire Ball, zoals de attractie daar heet, is geproduceerd door de Nederlandse firma KMG uit Neede. Het toestel bestaat uit een draaiende arm, waaraan een vijftal banken is bevestigd, die losstaand van de arm ook nog in het rond draaien.

Attractie CHAOS is gesloten vanwege ongeluk in VS. Foto Roos Pierson

Eén van deze banken kwam in Ohio los van de arm. Op een video die van het ongeluk werd gemaakt is te zien hoe mensen ook van de bank zijn losgekomen, en tientallen meters door de lucht worden geslingerd.

Wereldwijd zijn er meer dan honderdvijftig attracties van KMG in gebruik. Het bedrijf verzorgt ook het onderhoud en de reparaties van de attracties. Volgens projectleider Albert Kroon is er over de oorzaak van het Amerikaanse ongeluk op dit moment nog niets bekend. „We hebben contact met het bedrijf dat al jarenlang onze attracties in de VS exploiteert”, zegt hij. „Zij zullen de zaak onderzoeken.”

Het is volgens Kroon het eerste ongeluk met een attractie van KMG in het 26-jarige bestaan van het bedrijf. De Chaos in Tilburg is door KMG stilgelegd tot het onderzoek uit de VS meer duidelijkheid biedt over de toedracht van het ongeluk. Ook een ander exemplaar van de attractie op het attractiepark Drievliet staat uit voorzorg stil.

‘Minder controles’

Twee dagen geleden nog uitte René Linders van het keuringsbedrijf Vinçotte in het Brabants Dagblad zijn zorgen over de veiligheid van kermisattracties. Vinçotte is samen met TÜV Nederland door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als keuringsinstelling. Door veranderde wetgeving worden de attracties minder vaak gecontroleerd, stelt hij.

„Exploitanten moeten nu zelf een controle uitvoeren”, zei Linders tegen het Brabants Dagblad, nadat vorige week een jongetje van drie zwaargewond raakte na een val uit een van de karretjes van ‘Die Fantastische Reise op de kermis in Tilburg. Vinçotte wil niet reageren op het ongeluk met de Fire Ball in Ohio.

Foto Roos Pierson

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weerspreekt dat er minder controles zouden plaatsvinden. „Er is nog steeds ieder jaar een keuring door een onafhankelijke instantie, en daarnaast voeren wij steekproefsgewijs controles uit”, zegt woordvoerder Paula de Jonge.

In 2016 werden in Nederland naar aanleiding van die controles tien attracties stilgelegd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. „Maar omdat wij risicogericht steekproeven uitvoeren, is daarover niet zoveel zinnigs te zeggen.”

Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond benadrukt dat het sluiten van de Chaos een voorzorgsmaatregel is. „Het is natuurlijk nooit prettig als er zo’n ongeluk gebeurt, maar ik verwacht geen gevolgen”, zegt Boots. „In de Verenigde Staten zijn de regels heel anders. Nederland heeft een van de strengste keuringen ter wereld.”

‘Hij dwong me’

Op de kermis in Tilburg is het donderdagavond onverminderd druk. De vijftienjarige Amara komt net uit de enorme Booster Maxx gerend, een soort ronddraaiende hefboom. „Ik twijfelde wel”, zegt ze. Ook Amara is op de hoogte van het ongeluk in Amerika. „Dat filmpje was wel echt heel eng. Hij dwong me!” Ze tikt lachend haar broer aan. „Nee, grapje, maar hij heeft me wel overgehaald. En uiteindelijk was het superleuk.”

Voor weer een andere imposante attractie staan Mirjam (38) en Annemarie (37) met grote ogen te kijken. Ze twijfelen. „Eigenlijk zou je er nu juist in moeten gaan”, zegt Mirjam ten slotte. „Want statistisch gezien is de kans dat er weer zo’n ongeluk gebeurt natuurlijk ontzettend klein.”