Air France-KLM neemt groot belang in Virgin

Luchtvaartmaatschappijen Delta en China Eastern en Air France-KLM hebben donderdag een megadeal gesloten waarmee ze hun strategische samenwerking verder uitbreiden. Delta en China Eastern nemen beiden een belang van 10 procent in het het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf. Air France-KLM neemt op haar beurt een belang van 31 procent in het Amerikaanse Virgin Atlantic, zo meldt het bedrijf op haar site.

Delta en China Eastern betalen in totaal 751 miljoen euro voor hun aandeel in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Air France-KLM betaalt 220 miljoen Britse Pond (bijna 247 miljoen euro) voor het belang in Virgin.

De Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij stapt daarvoor met Delta en Virgin in een joint venture. Delta nam in 2012 al een belang van 49 procent in Virgin Atlantic Airways.

Meer informatie volgt.