Zo neem je de Amerikaanse minister Perry in de maling

Stel je bent minister in een van de machtigste landen ter wereld. Je tijd is schaars en je telefoonnummer geheim. Diplomatiek verkeer wordt nauwgezet voorbereid door je medewerkers. Onmogelijk om daar als buitenstaander tussen te komen. Of toch niet? Twee befaamde Russische grappenmakers wisten de Amerikaanse minister van Energie Rick Perry maar liefst 22 minuten aan het lijntje te houden door te doen alsof hij sprak met de Oekraïense premier Volodymyr Grojsman.

Op 20 juni ontving de Amerikaan Grojsman met een delegatie op zijn ministerie. Drie weken later liet een ‘medewerker’ namens de Oekraïense premier weten dat er aanleiding was voor een vervolggesprek. En dat kwam er. In een zogenoemde prankcall (een telefoongesprek bedoeld om iemand in de maling te nemen) praat Perry met zijn Oekraïense ‘collega’. Een vertaler zet datgene wat Grojsman te melden heeft om in het Engels.

Het telefoontje begint met het uitwisselen van beleefdheden over de recente ontmoeting en respect voor elkaars werk. Perry lijkt er dan ook van overtuigd dat hij echt spreekt met de Oekraïense premier. Zo gaan de twee in op een mogelijke pijplijn, voor het vervoer van Russisch gas, in de Baltische Zee en de Amerikaanse terugtrekking uit het Parijse klimaatakkoord. Zo zegt Perry:

“Ik hoop dat de terugtrekking uit het Parijs-akkoord geen negatieve impact heeft op onze relatie met Oekraïne. We hebben hierbij geprobeerd het inhoudelijk besluit van het politieke te scheiden.”

Luister hier het gehele prankgesprek:



Bekende prankers

Toch had de Amerikaan al vrij snel kunnen doorhebben dat hij in de maling genomen wordt. Bijvoorbeeld wanneer de Oekraïense ‘premier’ meedeelt dat het land werkt aan nieuw soort brandstof, gebaseerd op een mix van zelfgebrouwen alcohol en varkensmest. Perry antwoordt vervolgens monter dat hij “graag meer wil weten” over de “wetenschappelijke ontwikkelingen” op dat gebied.

Wat de Amerikaan dus niet weet, is dat hij in werkelijkheid belt met Vladimir “Vovan” Kuznetsov and Alexei “Lexus” Stolyarov, twee Russische grappenmakers met een lange staat van dienst als het op prankcalls aankomt. Dat het gesprek werkelijk heeft plaatsgevonden, is door Perry’s ministerie bevestigd aan de Washington Post.

Deze grappenmakers spraken naar eigen zeggen eerder al met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg, zanger Elton John, de Kroatische premier Andrej Plenković en de Amerikaanse politici Maxine Waters en John McCain. Niet van al deze gesprekken is de echtheid bevestigd. Van het telefoontje tussen Elton John en de Russische premier Vladimir Poetin is wel bewijsmateriaal: