Wees eerlijk: we verliezen de strijd tegen de radicale islam

Trumps man in Den Haag Pete Hoekstra wordt binnenkort ambassadeur van de VS in Nederland. Dit artikel verscheen begin juni op de website van Fox News.

Londen, Manchester, Parijs, Nice, Brussel, Kabul, Bagdad, overal op de wereld gaat het bloedvergieten door. Weer is het Westen geschrokken van een gruwelijke aanslag door radicale terroristen en de reacties van onze politieke leiders zijn inmiddels een cliché:

We laten hen niet winnen; we laten ons niet door hen veranderen; ga door met uw leven; we gaan de strijd met de terroristen aan en we zullen hen verslaan.

Volgens sommigen zijn we zelfs aan de winnende hand. Maar genoeg is echt genoeg. Het is tijd om serieus te worden. Het is tijd om eerlijk te zijn.

Geen politieke verkooppraatjes meer. Begin 2016 verscheen in het kader van een terrorisme-onderzoek door het Investigative Project on Terrorism een studie naar de tendensen in het radicale islamitische terrorisme. De uitkomsten waren angstaanjagend en twee gegevens sprongen eruit. Het aantal dodelijke slachtoffers van terreuraanslagen was van 2007-2011 tot 2014-2015 met 744 procent gestegen. Het gemiddelde aantal jaarlijkse slachtoffers was gestegen van zo’n 3.200 tot circa 27.000. Het aantal terreuraanslagen was in die tijd met zo’n 500 procent toegenomen.

Het Westen beseft niet dat het deze strijd tegen de radicale islam aan het verliezen is.

Ik ben niet de eerste die dit vaststelt. Al in 2011 deed de voormalige Speaker van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich, dezelfde uitspraak toen hij beweerde dat het Westen deze oorlog tegen radicaal islamitische terrorisme aan het verliezen was. Hij deed zijn uitspraak al voor de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar, met pieken in slachtoffers en terreuraanslagen, een kalifaat in Syrië en Irak, en Libië en Jemen die zo langzamerhand mislukte staten, failed states, zijn.

Het is dan ook nuttig om twee voorspellingen uit het onderzoeksrapport uit 2016 nader te belichten. De analyse komt tot de slotsom dat „de islamistische aanslagen in Europa de komende 18-24 maanden zullen toenemen”. Ook wordt in het rapport opgemerkt dat „de Europese veiligheidssystemen onder grotere druk komen te staan en niet meer opgewassen zullen zijn tegen de groeiende beproevingen in verband met de massale toestroom van vluchtelingen. Het geweld in Europa zal in omvang en schaal toenemen als gevolg van het misbruik door de islamisten van het vrijwel ongereguleerde immigratiesysteem. Er zullen meer moslimenclaves zoals het Brusselse Molenbeek ontstaan.”

Begin 2016 schreeuwde de ontluikende dreiging om een krachtig antwoord van het Westen. Maar de strategie en focus bleven onveranderd. Er was geen enkel besef of inzicht dat de maatregelen ter bestrijding van het radicale islamitische terrorisme in de afgelopen vijftien jaar merendeels mislukt waren.

Zo zal 2017 vermoedelijk het dodelijkste jaar in de ‘oorlog tegen terrorisme’ worden. Dit zou iedereen moeten wakker schudden. President Trump heeft de huidige situatie onderkend. Maar hij is een uitzondering.

We moeten allemaal de realiteit erkennen dat we deze oorlog niet gaan winnen. De partijen moeten over hun geschillen heen stappen. Er zijn tal van verwijten te maken. Het is tijd om na te gaan wat er de afgelopen vijftien jaar heeft gewerkt en wat er is mislukt en daaruit lessen te trekken. We moeten nieuwe strategieën uitvoeren om het radicaal islamitische terrorisme te bestrijden.

Het is tijd om met de slachtoffers van de radicale islamitische terroristen samen te werken. Hoe zullen degenen die het meest lijden, de moslimgemeenschap en de islamitische religieuze leiders, naar voren treden?

Hoe zal de christelijke gemeenschap, die in het Midden-Oosten een volkenmoord ondergaat, zich manifesteren?

Hoe zullen de overheden van de landen met een moslimmeerderheid serieus betrokken raken? Wat zullen de westerse overheden doen? En hoe kunnen Israël en de Joodse gemeenschap onderdeel van de oplossing worden?

Om deze dreiging te bedwingen, moeten we een nieuwe start maken. Na de schokkende aanslagen in Londen, Manchester, Parijs, Orlando, Boston, Kabul, Bagdad en de vele andere steden en landen over de hele wereld eisen de burgers van hun politieke leiders een verandering om toekomstige aanslagen te voorkomen.

Laten we hopen dat ze eindelijk reageren.