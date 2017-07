Steeds meer mensen willen geen orgaandonor zijn

Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming geeft voor orgaandonatie is het afgelopen jaar flink gestegen. Ook het aantal mensen dat zich juist wel als orgaandonor liet vastleggen nam toe, maar in mindere mate. Vooral nadat de Tweede Kamer in september voor een nieuwe donorwet stemde, nam het aantal registraties toe.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat op 1 maart van dit jaar het aantal mensen dat geen donor wil zijn op 1,71 miljoen stond, een stijging van meer dan 9 procent ten opzichte van ruim een jaar geleden. Toen, op 1 januari 2016, stond het aantal afwijzende registraties nog op 1,56 miljoen. In dezelfde periode gaven 36.000 mensen wel toestemming voor orgaandonatie, al dan niet met beperkingen, waarmee dat aantal met 1 procent steeg naar 3,6 miljoen registraties. Meer dan 700.000 mensen hebben aangegeven dat nabestaanden of een aangewezen persoon beslist over orgaandonatie.

“Ja, tenzij”

Op 14 september vorig jaar nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel van D66 aan dat een nieuw registratiesysteem voor donoren moet bewerkstelligen. Nederland kent nu nog een “nee, tenzij”-systeem, maar door de nieuwe wet krijgt orgaandonatie een verplicht karakter en komt er een systeem van “ja, tenzij” voor in de plaats. Dat betekent dat iedereen potentieel donor is, tenzij er actief bezwaar tegen wordt gemaakt door de persoon of zijn of haar familie. De Eerste Kamer moet de wet nog goedkeuren.

In de twee maanden nadat de wet was aangenomen blijken veel mensen zich al dan niet als donor geregistreerd te hebben. In september vorig jaar registreerden of wijzigden meer dan 117.000 mensen hun voorkeur, terwijl een jaar eerder in dezelfde maand er vijfduizend mutaties geregistreerd werden. Veel mensen hebben problemen met het verplichte karakter van de nieuwe donorwet; zij vinden dat de staat geen zeggenschap kan hebben over je lichaam. Zo besloten bijna vijfduizend mensen die als donor geregistreerd stonden daags na de stemming in de Tweede Kamer dat hun organen uit principe niet meer beschikbaar waren.

In Nederland mag iedereen vanaf 12 jaar zijn of haar voorkeur voor orgaandonatie laten vastleggen. Het aantal mensen dat dat doet, stijgt al jaren. Per 30 juni 2017 hebben ruim 6,1 miljoen mensen zich wel of niet aangemeld als donor, blijkt uit cijfers van het Donorregister van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat is 41 procent van alle Nederlanders boven de 12 jaar.