‘Politie start met proef hinderlijk volgen plofkrakers’

De politie begint in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam een proef met een nieuw soort aanpak van plofkraakverdachten. Ze gaat de verdachten voortaan hinderlijk volgen, hun geld afpakken en hun familieleden in de gaten houden, meldt het AD woensdag.

Het experiment moet dit jaar nog beginnen. Het gaat om zo’n driehonderd mannen. Niet alleen de politie, maar ook de gemeenten en de Belastingdienst werken mee om de verdachten te monitoren. Jos van der Stap van het plofkraakteam van de Nationale Politie tegenover het AD:

“We brengen hun geldstromen in kaart, zodat we crimineel vermogen kunnen afpakken. Ook zullen we ze vaker op straat controleren.”

Onderdeel van de proef is dat ook familieleden intensiever worden gevolgd. Veel van de verdachte plofkrakers belanden bijvoorbeeld in de criminaliteit omdat ze beïnvloed worden door oudere broers die actief zijn in de zware misdaad, zegt Van der Stap. De politie wil dat stoppen door de kinderen op school aan te spreken en ze te begeleiden.

De Nederlandse Vereniging van Banken maakte eerder deze maand bekend dat het aantal plofkraken het afgelopen half jaar met 40 procent daalde ten opzichte van de tweede helft van 2016, van 62 naar 38.