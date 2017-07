‘Historische schepen door kennistekort onveilig ‘

Historische schepen die worden ingezet voor commerciële verhuur zijn niet veilig. Door een gebrek aan kennis en kunde over het onderhoud van deze traditionele boten en onvoldoende toezicht hierop is het voor passagiers gevaarlijk aan boord, schrijft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

De afgelopen decennia is de vraag naar verhuur van historische schepen flink gegroeid, maar is de benodigde professionalisering van de vloot achtergebleven, concludeert de Raad. Zo zijn er geen specifieke opleidingseisen voor het onderhoud van traditionele boten en wordt vakkennis niet geborgd. De Raad spreekt van “een sectorbreed probleem” waarbij jaarlijks duizenden passagiers die vervoerd worden gevaar lopen.

Drie doden

Aanleiding voor het onderzoek van de Raad was een ongeluk in Harlingen in augustus vorig jaar. Toen brak de scheepsmast van een historische tweemaster uit 1889 onverwacht af op het moment dat het schip de haven van de Friese plaats binnenvoer. Drie Duitse toeristen aan boord van het schip kwamen om het leven. Oorzaak voor het breken van de mast was houtrot, concludeert de Onderzoeksraad nu.

De mast van het schip was in 2012 voor het laatst gekeurd en had een certificaat ontvangen voor zes jaar, terwijl wettelijk slechts een periode van 2,5 jaar is toegestaan. Ook bleken er onterecht allerlei overgangsbepalingen, die ervoor zorgen dat historische schepen kunnen blijven varen als ze nog niet aan alle moderne technische eisen voldoen, te zijn toegekend terwijl niet werd gekeken naar of deze bepalingen gevaar opleverden. Dat gebeurt volgens de Onderzoeksraad “vrijwel standaard” bij dergelijke schepen. “Een blinde vlek in de certificering en het toezicht”, noemt de Raad die gang van zaken.

Bruine vloot

Het schip maakte onderdeel uit van de zogenoemde ‘bruine vloot’; een sector van historische zeil- en motorschepen die worden worden beschouwd als Nederlands cultureel erfgoed en die worden ingezet voor allerlei commerciële activiteiten. Volgens de branchevereniging Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ telt de bruine vloot ruim driehonderd zeilschepen en zestig gemotoriseerde boten op de Nederlandse binnenwateren en nog eens zeventig zeilschepen op zee die gebruikt worden voor onder meer bedrijfsuitjes en schoolreisjes. Ook onder toeristen zijn deze schepen populair. De omzet van deze sector in 2014 was een geschatte 63 miljoen euro.

Naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek doet de Raad een aantal aanbevelingen. Zo zou de branchevereniging BBZ onder meer een platform moeten optuigen waarop vakkennis over historische schepen en het onderhoud daarvan gedeeld kan worden. Keuringsautoriteiten zouden van de Raad een herinspectie moeten uitvoeren op houten masten die langer dan 2,5 jaar geleden zijn gekeurd en opnieuw een blik moeten werpen op toegekende overgangsbepalingen van traditionele boten. In een reactie aan ANP laat de BBZ weten de aanbevelingen van de Raad te onderschrijven.