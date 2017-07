Een boerenzoon wordt nu premier van Wallonië

Wallonië maakt zich op voor grondige veranderingen. Na het akkoord over een nieuwe regering, waar de socialisten voor het eerst in bijna dertig jaar niet aan deelnemen, presenteerde de coalitie van christen-democraten en liberalen woensdag een ministersploeg. De beoogde nieuwe premier: Willy Borsus (55) van de liberale partij MR, nu nog minister in de Belgische federale regering. Straks mag hij vanuit het Elysette in Namen, waar de Waalse regering zetelt, leiding geven aan een ministersploeg van zes.

Een grotere tegenstelling tot de vorige premier was nauwelijks mogelijk. Willy Borsus is liberaal, pragmatisch en weinig controversieel. De bachelor in rechten is een boerenzoon en woont nog steeds op het Waalse platteland. Hij begon als politicus op zijn 22ste en stond tot nog toe weinig in de schijnwerpers. Slechts één keer kwam hij in opspraak: eind vorig jaar werd hij betrapt op rijden onder invloed.

Het premierschap van Borsus is een grote kans voor zijn partij.

Zijn voorganger Paul Magnette is een 46-jarige socialistische intellectueel, geboren in Leuven en gepromoveerd in de politieke wetenschappen. Zijn ouders waren arts en advocaat. Eind 2016 werd de charismatische Magnette internationaal bekend met zijn controversiële poging om het CETA-handelsverdrag met Canada te torpederen.

Het premierschap van Borsus is een grote kans voor zijn partij. Die regeerde dertien jaar geleden voor het laatst in Wallonië. Eén keer eerder was er een Waalse liberale premier: in 1982. Haast alle andere waren socialisten. Maar aan de Parti Socialiste kleeft momenteel een sfeer van corruptie. Vijf weken geleden liet de christen-democratische CdH – na meerdere andere affaires – alle regeringen met de partij ontploffen, nadat een zaak rondom bijverdiensten van de PS-burgemeester in Brussel aan het licht was gekomen.

Voor het eerst in bijna dertig jaar maakt de Parti Socialiste geen deel uit van de Waalse regering

Krappe meerderheid

Met Borsus toont de coalitie dat nieuwe tijden zijn aangebroken. Eenvoudig wordt zijn taak allerminst. De oudgediende mag een ambitieus programma uitvoeren in de twee jaar die dit kabinet tot de volgende verkiezingen rest. Het belangrijkste streven: een betere arbeidsmarkt. Maar ook het vereenvoudigen van politieke structuren en deugdelijk bestuur staan na het PS-debacle expliciet op de agenda. En dat met slechts een krappe meerderheid in het parlement: 38 van de 75 zetels. Dat schrikt Borsus niet af: „Een kleine meerderheid is vaak sterk en hecht.”

De keuze voor Borsus kan veel voor de partij betekenen. MR heeft het imago een ‘Brusselse’ partij te zijn. Met deze ‘rurale’ premier, zoals de Franstalige krant Le Soir het noemt, kan dat beeld gaan schuiven. Borsus is bovendien loyaal pleitbezorger van de Belgische premier Charles Michel, eveneens van MR. Ook voor zijn regering zijn „jobs, jobs, jobs” het belangrijkste speerpunt. Als Borsus’ programma succes heeft, kan dat de partij in de regio flinke electorale successen opleveren. Dat in een ander schandaaldossier niet alleen PS- maar ook MR-politici worden genoemd, vergeet de kiezer de komende twee jaar dan hopelijk. Over de nieuwe regering wordt deze week gestemd door het Waalse parlement.