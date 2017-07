Zieke baby Charlie gaat naar hospice

De terminaal zieke Engelse baby Charlie Gard wordt overgebracht naar een hospice om te sterven. Woensdagavond zeiden de ouders van het kind dat zij hiermee instemmen. Dat meldt de BBC.

Eerder op de dag gaf een rechter de ouders tot donderdagmiddag om een akkoord te bereiken met de artsen die Charlie behandelen in een kinderziekenhuis. De ouders willen het kind het liefst thuis laten sterven, maar de behandelend artsen willen het jongetje in het ziekenhuis of in een hospice laten overlijden.

De ouders hopen dat zij de laatste levensdagen van Charlie met hem in het hospice mogen doorbrengen. Aldaar zal op een onbekend moment de beademingsapparatuur van het kind worden verwijderd. De locatie van het hospice wordt niet bekendgemaakt.

Rechtszaak

De rechtszitting van woensdag ging erom of de ouders van Charlie hun ongeneeslijk zieke kind mee naar huis mochten nemen, waar hij zonder apparatuur zou kunnen sterven. Dit was volgens de behandelend artsen van het kind om praktische redenen niet mogelijk: Charlie heeft de beademingsapparatuur en intensieve verzorging in het ziekenhuis nu eenmaal nodig en heeft zonder de machines hooguit enkele uren te leven. Alleen een hospice was een alternatief.

Connie Yates, de moeder van het kind, reageerde woensdagmiddag emotioneel op de uitspraak. “Wat als het uw kind was?”, riep zij naar de rechter. “Ik hoop dat u blij bent met uzelf.”

Ongeneeslijk ziek

De elf maanden oude baby lijdt aan een zeer zeldzame erfelijke ziekte, die zorgt voor steeds erger wordende hersenschade en spierverzwakking. Het kind werd de inzet van een juridische strijd tussen zijn ouders en het ziekenhuis in Londen waar hij verzorgd wordt.

Volgens de behandelend artsen had het geen zin om Charlie verder te behandelen en was het het beste om hem rustig te laten sterven. De ouders wilden echter niet opgeven en wilden hun kind meenemen naar de Verenigde Staten voor een experimentele behandeling. Het echtpaar ontving steunbetuigingen van president Trump en van het Vaticaan.

Juridische strijd beëindigd

Afgelopen maandag besloten de ouders echter de juridische strijd te staken. Dit nadat een Amerikaanse arts na een MRI-scan liet weten dat het te laat was voor de baby om nog naar de VS te reizen. In totaal hadden de ouders 1,3 miljoen pond (1,45 miljoen euro) ingezameld voor de behandeling van Charlie.

De artsen en verpleegkundigen in het kinderziekenhuis waar Charlie ligt zijn de afgelopen maanden duizenden keren met de dood bedreigd. Ook zijn medewerkers en families die hun kinderen kwamen opzoeken op straat lastiggevallen.